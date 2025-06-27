В условиях благоприятной конъюнктуры Индия сократила импорт низкокалорийного индонезийского угля.

В прошлом месяце Индия нарастила закупки угля из Российской Федерации до двухлетнего максимума. Об этом сообщает "Коммерсант".

Поставки российского энергетического угля в азиатскую страну в мае выросли до 1,3 млн тонн, что на 52% больше по сравнению с апрелем. С июня 2023 года объем месячных поставок не превышал одного миллиона тонн.

Аналитики объясняют такую динамику тем, что российские угольщики готовы проводить гибкую ценовую политику. Кроме этого, важную роль играет качество топлива.

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По словам специалистов, в условиях благоприятной конъюнктуры Нью-Дели сократил импорт низкокалорийного индонезийского угля, отдав предпочтение российскому с более высоким уровнем теплотворности. При этом Индонезия осталась главным поставщиком угля в страну, увеличив поставки в мае на 16%.

Перспективы дальнейшего спроса на уголь со стороны Индии будут зависеть от цен и климатических условий, но россияне довольно сдержанно оценивают перспективы. Аналитики считают, что Москва вряд ли сможет существенно нарастить долю поставок в Индию, ведь в стране растет добыча, а запасы в портах остаются на довольно высоком уровне.

Экспорт российских энергоресурсов - последние новости

В июне стало известно, что российский "Газпром" свернул планы по созданию нового газового хаба в Турции, с помощью которого Москва хотела вернуть российский газ на рынок ЕС. По словам специалистов, идею турецкого хаба предложило политическое руководство РФ, а не "Газпром" - менеджеров самой газовой компании удивило это предложение.

А еще ранее стало известно, что россияне снова начали использовать для экспорта нефти суда, которые ранее были внесены в санкционные списки.

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