Российская нефть за неделю подешевела на 10 долларов.

Стоимость российской нефти Urals опустилась в российских портах ниже установленного странами Запада ценового "потолка" в 60 долларов за баррель. Причиной стало падение стоимости нефти марки Brent на фоне перемирия между Ираном и Израилем, сообщает enkorr со ссылкой на расчеты Reuters.

По данным издания, по состоянию на 25 июня стоимость Urals в балтийских портах России составляла около 55-56 долларов за баррель. Хотя еще неделей ранее российская нефть в портах Приморск, "Усть-Луга" и Новороссийск торговалась по около 65-66 долларов за баррель.

Установленный странами "Большой семерки" ценовой "потолок" на российскую нефть не позволяет западным компаниям страховать и перевозить "черное золото", если его цена выше 60 долларов за баррель. Страны Евросоюза 26 июня не согласовали снижение "потолка цен" на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

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Рыночная стоимость нефти марки Urals привязана к европейскому нефтяному эталону Brent, который, несмотря на рост в начале торговой сессии пятницы, по итогам текущей недели может обвалиться на 12%.

Санкции Европейского Союза против России - последние новости

Проект 18-го пакета санкций Евросоюза против РФ предусматривает снижение ценового потолка на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Воплощение этой идеи в жизнь пока отложено, поскольку она не нашла поддержки у США. К тому же в ЕС после скачка цен на нефть из-за ирано-израильской войны предпочли не спешить ужесточать ценовые ограничения по отношению к российской нефти. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в середине июня заявила, что ограничения выполняет свою функцию.

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