Министерство обороны Украины готово совершенствовать мотивационный пакет и предлагать еще больше стимулов для молодых людей 18-24 лет, которые принимают решение заключить контракт на военную службу. Об этом сказал министр обороны Рустем Умеров в разговоре с журналистами.
Он отметил, что работа идет постоянно - через анализ данных, опросы, фокус-группы. По словам министра, после детального анализа боевых действий, в которых участвовали молодые военнослужащие, которые пошли служить по контракту 18-24, военные командиры высоко оценили их выдержку, профессионализм и решительность.
"Примерно две недели назад Минобороны получило структурированные обратные отчеты с фронта, которые подтвердили: несмотря на скепсис, подразделения с контрактниками 18-24 показывают эффективные результаты. Это стало важным моральным толчком для всей системы", - сказал Умеров, добавив, что эта программа постоянно анализируется по трем критериям: финансовые условия, количественный состав, качество подготовки.
При этом Умеров подчеркнул, что вопрос снижения мобилизационного возраста не рассматривается, однако будут добавлены стимулирующие предложения для службы по контракту тех, кому 18-24 года.
"Контрактники 18-24 продемонстрировали высокую готовность и уверенные действия в боях. Мы увидели их на поле боя - и это действительно мотивирует. Их профессионализм, выдержка и сила духа стали еще одним подтверждением того, что молодое поколение способно эффективно защищать государство уже сегодня. Это мощный человеческий ресурс, который следует поддерживать и развивать. И государство это будет делать, совершенствуя мотивационный пакет проекта", - подчеркнул Умеров.
"Контракт 18-24": актуальные новости
Как сообщал УНАН, в Украине есть возможность для добровольцев в возрасте 18-24 лет заключить контракт на военную службу. Им предусмотрена единовременная выплата в размере 1 миллион гривен.
На сегодня перечень доступных должностей для добровольцев по проекту "Контракт 18-24" увеличен с 9 до 18 наименований.
В апреле 2025 года в перечень должностей добавлены следующие новые позиции: старший стрелок-номер обслуги; пулеметчик; пулеметчик-разведчик; старший наводчик; разведчик-наводчик; разведчик-номер обслуги; разведчик-радиотелефонист; разведчик-оператор; старший разведчик-стрелок-снайпер. Ранее были введены должности: стрелок; старший стрелок; стрелок-снайпер; стрелок-санитар; помощник гранатометчика; гранатометчик; старший гранатометчик; разведчик; старший разведчик.