Для Чернышова просят применить меру пресечения в виде залога в размере более 120 млн грн.

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышеву.

Во время заседания сторона защиты, в частности заверила, что Чернышов не имеет отношения к квартирам, о которых идет речь в деле, не знает, где они находятся, и никогда там не был, и что Чернышов своих служебных полномочий не превышал.

Защита считает подозрение полностью необоснованным и просит отказать в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения.

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Сам Чернышов во время заседания отметил, что подозрение "не имеет под собой никаких объективных оснований", что речь идет о событиях трехлетней давности, а также, что его ни разу не вызывали по этому поводу в НАБУ.

В частности, говоря о "скидках на инвестиционные договоры для определенных физических лиц", он заверил:

"Я никаких скидок не получил, не получу и не планирую получать. Эти квартиры, эти инвестиционные договоры меня лично не интересуют, я не имею в них никакой потребности и никогда не имел".

В то же время прокурор попросил ходатайство удовлетворить и применить к Чернышеву меру пресечения в виде залога в размере 120 млн 2 тыс. 668 грн.

Кроме того, он попросил возложить на Чернышева ряд процессуальных обязанностей. В частности, прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду; не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора и суда; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти документы, которые дают ему разрешение для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля.

В судебном заседании был объявлен перерыв до 16:30.

Дело Чернышова - что известно

Как сообщал УНИАН, после возвращения из командировки Чернышова, который с 2020-го по 2022 год был министром развития общин и территорий, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили ему о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

В НАБУ отметили, что один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого он обратился к главе Минрегиона, который вместе с государственным секретарем Минрегиона, советником министра и директором государственного предприятия создал условия для передачи участка этому ГП, которое незаконно заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры.

По этим договорам застройщик должен был передать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка.

В НАБУ отметили, что за успешную реализацию сделки застройщик "вознаградил" министра и определенных им лиц большой скидкой на квартиры в уже возведенных жилых комплексах. С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 тыс. грн до 8 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тыс. грн за кв. м.

НАБУ и САП направили в ВАКС ходатайство о применении к вице-премьер-министру Украины меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн. Кроме того, следователи обратились в суд с ходатайством о его отстранении от должности.

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