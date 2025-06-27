В разведке отметили, что иранская помехозащищенная спутниковая навигационная система Nasir стала восьмиканальной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions публикует электронную компонентную базу и 3D-модель со схематическим расположением составляющих ударного беспилотника Shahed-136 ("Герань-2") новой серии MS.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале ГУР, БпЛА был сбит Силами обороны Украины на Сумском направлении в июне этого года.

"Структура материала фюзеляжа, исполнение и компоновка электронных блоков свидетельствуют, что БпЛА иранского производства. В то же время определенные изменения и усовершенствования могут указывать на совместную работу РФ и Ирана по модернизации "Шахедов", - отметили в ГУР.

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Так, этот БпЛА содержит высокоскоростной мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, специализированный для задач ИИ и обработки видео, а также инфракрасную камеру, подобную анонсированной ранее Россией. Отмечается, что Nvidia Jetson Orin Россия использует в ударном БпЛА V2U.

"Назначение модуля - получение информации с камеры БпЛА и сравнение с загруженными моделями для донаведения или выбора цели в автоматическом режиме. Также может использоваться как разведчик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прошла определенную модернизацию и иранская помехозащищенная спутниковая навигационная система Nasir, которая стала восьмиканальной. На исследованном образце к Nasir была подключена антенна из четырех элементов, которая способна принимать сигналы GPS в L1, L5 диапазонах.

"Известно об использовании антенны с круговым расположением восьми элементов, вроде китайских, которые были ранее идентифицированы в "Шахедах" российской сборки", - отметили в ГУР.

Кроме этого, новый "Шахед" имеет радиомодем и подсистему для передачи видео, телеметрии и/или группового управления. Отмечается, что исследование этого БпЛА продолжается.

"Указанное свидетельствует, что обмен технологиями между Ираном и РФ является двусторонним, а результат их сотрудничества может выйти далеко за пределы российско-украинской войны, если Иран будет использовать опыт российских разработок в своих дестабилизирующих действиях на Ближнем Востоке. Это еще раз подчеркивает необходимость объединения усилий цивилизованного мира против агрессоров", - отметили в разведке.

РФ модернизирует "шахеды"

Как сообщал УНИАН, ранее главный редактор военно-аналитического портала Defense Express Олег Катков отметил, что россияне изготавливают 90 "Шахедов" в сутки, впрочем эта цифра может вырасти до сотни и более.

По его словам, для производства "Шахедов" не нужны очень квалифицированный труд и высокоточное оборудование. Речь идет о создании простых цехов, на которых происходит ручная работа по проклейке, сборке беспилотников из готовых комплектующих, которые массово закупаются в Китае, и до сих пор есть поставки из Ирана.

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