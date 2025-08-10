На фоне подготовки встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, в медиа "вбросили" для тестирования еще одну идею: якобы президент Украины Владимир Зеленский может поехать на Аляску и, если сложатся условия, присоединиться к российско-американской встрече...

К примеру, по информации издания CNN, Зеленский не был прямо назван как участник встречи Трампа с Путиным, однако Белый дом не полностью исключает его участие в некоторых встречах, в частности, уже после встречи первых двух. В свою очередь, источники NBC News отмечают, что президента Украины еще не приглашали принять участие в этих "переговорах", однако высокопоставленный чиновник из администрации президента Соединенных Штатов выразил надежду, что Зеленский тоже будет присутствовать на Аляске...

Но я, конечно, надеюсь, что никто туда ехать не собирается.

Во-первых, это была бы помощь ошибочному решению президента США Дональда Трампа выбрать местом проведения встречи именно Соединенные Штаты. Ведь это выводит из международной изоляции и легализует российского военного преступника. Кстати, это вообще может быть единственным результатом российско-американской встречи, кроме тех загадочных мотивов и тем, о которых публично никто не расскажет.

Во-вторых, садиться за стол, где уже пообедали двое, вообще как-то не комильфо.

В-третьих, и главное: такой подход к руководству Украины - быть "на подтанцовке" и "на подхвате" - совершенно не соответствует тому уровню субъектности страны, который огромной ценой завоевали для дипломатии Силы обороны Украины.

И вообще, встреча в формате Зеленский-Трамп-Путин несет много рисков. Могут разыграть в четыре руки...

Президент США Дональд Трамп, очевидно, играет роль посредника не отстраненного (как это было на переговорах в Саудовской Аравии), или активного наблюдателя (как это было в Турции), а очень включенного в процесс переговоров (есть и такая функция в дипломатическом праве и такие примеры в истории международных отношений), но вряд ли равноудаленного.

Поэтому Украине надо сейчас не подыгрывать в имитации переговоров о мире (такого результата даже и не ожидается). Вместо этого надо провести двусторонние встречи с лидерами партнерских стран, в частности, тех же США, Германии, Великобритании, Франции. А также, в конце концов, многосторонний саммит, на котором за столом будут все - со скоординированной, четкой и сильной переговорной позицией - и не оставят Украину в одиночестве.