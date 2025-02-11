Также президент США подтвердил визит своего спецпредставителя Кита Келлогга в Украину.

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским на этой неделе. Кроме того, он подтвердил, что специальный представитель по вопросам Украины и России Кит Келлогг уже скоро посетит Киев. Об этом сообщает Radio Free Europe.

В издании отметили, что Трамп не уточнил, когда именно Келлогг посетит Украину. Однако по информации западных СМИ, визит состоится 20 февраля.

Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что Кэллог встретится с украинским президентом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. В то же время встреча Зеленского и вице-президента США Джея Ди Венса может состояться уже на полях конференции. Кроме того, в Мюнхен также прибудут госсекретарь Марко Рубио и министр обороны США Пит Хегсет.

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"Мы донесем наши ожидания до союзников. Когда мы вернемся из Мюнхена, мы хотим представить президенту варианты, чтобы он знал, как это будет выглядеть для него, когда он будет (непосредственно) вовлечен в мирный процесс", - отмечал Келлогг в интервью Associated Press.

По его словам, Белый дом согласовывает детали долгожданных переговоров, которые дают ключевым помощникам Трампа первую возможность донести сообщение о подходе новой администрации президента США по войне.

"Зная, как работает процесс, для Зеленского, вероятно, было бы лучше, если бы мы все встретились вместе и обсудили это как группа", - добавил Келлогг.

Переговоры по окончанию войны в Украине - последние новости

Ранее издание Bloomberg писало, что Кит Келлогг скоро представит Трампу варианты завершения войны в Украине. Также отставной генерал должен пообщаться с рядом официальных лиц во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинается 14 февраля относительно войны в Украине.

В то же время Дональд Трамп ранее подтвердил разговор с Путиным. По его словам, переговоры по завершению войны РФ против Украины продвигаются вперед.

"Я его [разговор] провел. Давайте остановимся на том, что я его провел... И я ожидаю еще гораздо больше разговоров. Мы должны закончить эту войну", - сказал Трамп.

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