По словам Дениса Малюськи, речь идет о первом реальном шаге для урегулирования статуса олигарха, аналогов которого в мире пока не было.

Министр юстиции Украины Денис Малюська уверяет, что олигархам сложно будет обойти принятый парламентом закон о них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Закон очень четкий, очень понятный. Его сложно будет обойти олигархам", - отметил Малюська.

По его словам, в законе речь не идет о "снятии и перевешивании вывесок".

"Речь о первом реальном шаге, при чем, шаг инновационный, аналогов которого в мире пока не было, - урегулировать статус олигарха. Поставить его в определенные цивилизованные рамки, как он должен работать в будущем. Договориться о новых правилах игры... Это о реальном изменении олигархического статуса-кво в стране", - сказал министр.

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Закон об олигархах

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 сентября, Верховная Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).

Многие депутаты возмущались, что законопроект рассматривали по спецпроцедуре, то есть рассмотрели лишь 13 поправок из поданных 1 тыс. 270.

Законом определено, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Решение об исключении лица из реестра олигархов принимается в случае установления факта несоответствия такого лица одновременно по меньшей мере двум из признаков.

Устанавливается, что решение о признании лица таким, которое имеет значительное экономическое и политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается Советом нацбезопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления его в силу. Он теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Автор: Таня Поляковская