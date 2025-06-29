Украинские чиновники ожидают дальнейшей интенсификации наземного наступления и воздушной кампании РФ в течение лета.

Россия начала наносить самые масштабные воздушные удары по Украине с начала полномасштабного вторжения. Это свидетельствует о резкой эскалации со стороны Москвы и еще больше подрывает надежды на мирное урегулирование войны, пишет Financial Times.

Отмечается, что Воздушные силы ВСУ заявили о том, что Россия в ночь на 29 июня выпустила 537 воздушных средств поражения по Украине, включая 477 ударных дронов и ложных целей, а также 60 ракет различных типов. Украинским силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить 211 беспилотников и 38 ракет.

В издании подчеркнули, что масштаб этой атаки свидетельствует о резком ужесточении стратегии России. По словам украинских официальных лиц, Москва хочет систематически ослаблять ПВО Украины.

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Также отражая ночную атаку РФ погиб украинский пилот истребителя F-16 Максим Устименко. Его самолет получил повреждения при сбивании семи воздушных целей, после чего он направил истребитель в сторону от населенных пунктов, но не успел катапультироваться.

Высокопоставленные украинские чиновники рассказали журналистам, что ожидают дальнейшей интенсификации наземного наступления и воздушной кампании РФ в течение лета.

Что известно о гибели Максима Устименко

Напомним, что пилот украинского F-16 подполковник Максим Устименко погиб, отражая ночную атаку россиян. Пилот отвел истребитель от города, но катапультироваться не успел.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что пилот применил весь комплекс бортового вооружения, а также сбил семь воздушных целей.

Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснять все обстоятельства гибели пилота. Он выразил соболезнования семье и собратьям.

Лилия Аверьянова, мама Андрея "Джуса" Пильщикова, погибшего два года назад, рассказала, что Устименко учился вместе с ее сыном. Она описала летчика как "парня из стали", который "всегда стремился быть лучшим".

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