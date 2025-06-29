Иногда враг использует несколько средств поражения, что может привести к повреждению самолета и невозможности дальнейшего управления, подчеркнул Храпчинский.

Сейчас рано делать выводы относительно потери этой ночью пилота F-16, пока еще нет полной информации, но его поступок был героическим. Об этом в эфире Radio NV сказал Анатолий Храпчинский, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.

Отвечая на вопрос о потере пилота и самолета F-16 этой ночью, он отметил, что пилотом "было принято решение об отводе самолета от города для того, чтобы не нанести больший вред гражданскому населению".

"Здесь героически поступил пилот. И, опять-таки, надо говорить, прежде всего, о боли из-за потери пилота и ни в коем случае - техники, потому что железо - это есть железо. И железо можно восстановить", - отметил Храпчинский.

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В то же время он добавил, что не хочет делать конкретных выводов, ведь пока еще нет полной информации об этих событиях.

"Понятно, что Воздушные силы качественно описали ситуацию и дали понять, в чем основная причина. Но давайте вспомним, что у нас даже во время уже полномасштабного вторжения были случаи, когда, например, наши пилоты влетали в обломки "Шахедов" или любых средств другого поражения", - подчеркнул эксперт.

Храпчинский добавил, что неоднократно враг использует несколько средств поражения, когда, например, одна ракета летит под другой.

"И когда пилот выходит на выполнение задачи, например, по уничтожению одной ракеты, встречает несколько, что может привести к последствиям, когда, например, разрыв этих боеприпасов приведет к повреждению самолета и невозможности дальнейшего управления", - объяснил он.

Гибель пилота F-16 - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что в ночь на 29 июня, отражая массированное воздушное нападение российских оккупантов, на истребителе F-16 разбился летчик первого класса подполковник Максим Устименко.

Он применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней самолет Устименко получил повреждения и начал падать. Летчик сделал все возможное и отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел. Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснять все обстоятельства гибели Устименко и отметил, что украинская авиация героически защищает небо.

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