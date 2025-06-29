Дипломат надеется, что строительство станции ускорится.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство США сняло санкции, связанные со строительством атомной электростанции "Пакш-2".

Главный дипломат на своей странице в соцсети Х напомнил, что данные ограничения ввел предыдущий президент США Джо Байден.

"США сняли санкции, которые блокировали строительство АЭС "Пакш II". Эти политически мотивированные меры были введены администрацией Байдена незадолго до вступления в должность Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

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Также Сийярто выразил благодарность администрации нынешнего президента США за данное решение, "поскольку этот проект обеспечит наше энергоснабжение в будущем".

В свою очередь издание Bloomberg пишет, что проект, возглавляемый венгерским партнером "Росатом", в последние годы сталкивался с юридическими проблемами и значительными задержками. Премьер-министр страны Виктор Орбан также часто конфликтовал с коллегами из Европейского союза из-за тесных связей с Россией, которая поставляет большую часть энергоресурсов в Венгрию.

Споры с ЕС по поводу закупок нефти и газа, вероятно, будут продолжаться, несмотря на прогресс в ядерной сфере, считает Сийярто.

"Строительство основных элементов оборудования для АЭС "Пакш" ведется в России и Франции. На площадке в Пакше строительство теперь может проходить более быстрыми темпами", - подчеркнул венгерский дипломат.

Строительство АЭС "Пакш" - последние новости

У Венгрии есть построенная Россией атомную станцию, которую планировали расширить вместе с "Росатомом". Стоимость проекта составляет около 12,5 млрд евро. В марте 2014 года Россия и Венгрия заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро. Согласно соглашению, Венгрия должна расширить станцию "Пакш" двумя реакторами ВВЭР российского производства мощностью 1,2 гигаватта каждый.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на строительство V и VI энергоблоков АЭС "Пакш".

В феврале 2023 года стало известно, что на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину "Росатом" готов ускориться со строительством станции "Пакш-2".

В конце марта того же года издание Financial Times писало, что Франция и Венгрия начала переговоры о сотрудничестве в атомной энергетике, что в итоге может привести к разрыву договора с Россией на расширение единственной венгерской атомной станции.

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