Православный праздник сегодня в народе называют "макушкой лета".

30 июня по новому церковному календарю православные чтят память ближайших учеников Христа - отмечают Собор 12 апостолов, благодаря которым христианство распространилось по всему миру. День полон особых народных традиций и примет - о том, как чествуют апостолов, какие обычаи сохранились до наших дней, а также какой праздник сегодня церковный по старому стилю, рассказываем материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

30 июня (или 13 июля по старому стилю) православные верующие отмечают Собор славных и всехвальных 12 апостолов. Праздник следует сразу за днем Петра и Павла и посвящается ученикам Христа - Петру, Андрею Первозванному, Иоанну Богослову, Иакову Заведееву, Филиппу, Варфоломею, Фоме, Матфею, Иакову Алфееву, Иуде Якова, Симону Зилоту и Матфию (который заменил Иуду Искариота).

История праздника уходит корнями еще в IV век - согласно Евангелию, после воскресения Христа на апостолов сошел Святой Дух, и они получили способность говорить на разных языках мира и всюду нести Слово Божье. Все апостолы, за исключением Иоанна, приняли мученическую смерть.

Видео дня

В Украине один из храмов, посвящённых этому празднику, находится в Троицком Китаевском монастыре, в Киеве.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще - почитают Волынскую, Баликинскую и Горбановскую иконы Божией Матери.

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 30 июня почитают память мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских.

О чем просить у 12 апостолов, что можно и что сегодня нельзя делать

В день Собора 12 апостолов к святым обращаются с молитвами помочь в начинаниях, защитить семью от невзгод, исцелить от болезней. В эту дату принято посещать церковь, молиться за себя и близких.

Праздник считается днем примирения: нужно попросить прощения у тех, с кем в ссоре, а также по возможности подать милостыню и помочь нуждающимся.

В народе Собор 12 апостолов также называют второй Пасхой, и по традиции в этот день красят 13 яиц (12 - апостолам, 1 - Христу) в желтый цвет - символ солнца, жизни и воскресения. На стол ставят как можно больше блюд из яиц.

Как и в другие дни, церковь сегодня предостерегает от гнева, зависти, злобы, сквернословия, лени, сплетен, уныния.

Среди народных запретов также есть несколько:

нельзя стричь волосы и ногти;

запрещено работать в огороде - проку от такой работы не будет;

не стоит ссориться, особенно с близкими - это может привести к затяжным конфликтам и "чёрной полосе".

нельзя отказывать в помощи - добрые дела в этот день особенно важны.

Также запрещено употреблять алкоголь, заниматься тяжелой физической работой или уборкой.

Приметы 30 июня - что говорит природа о лете и зиме

Этот день обычно бывает жарким, поэтому его традиционно связывают с началом сенокоса и наблюдают за природными знаками:

кукушка поет - лето будет жарким, а зима наступит поздно, а если кукушка замолчала - ждите раннюю и снежную зиму;

с утра много росы - будет ясный и солнечный день;

карп ушел на дно - к непогоде;

коты прячутся в тень - установится жара.

Также в этот день следили за закатом солнца - говорят, что с этого дня на земле наступает настоящая летняя жара.

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