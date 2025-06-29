Эксперт отметил, что изменения на валютном рынке будут ожидаемыми.

Валютный рынок Украины остается достаточно сбалансированным. Курс евро может меняться более динамично, чем доллар, и будет зависеть от ситуации на мировом рынке.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН сообщил, что до 6 июля любые изменения на валютном рынке будут ожидаемыми и предсказуемыми.

Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до конца недели будет в коридоре 41,6 - 42 гривни за доллар на межбанке и 41,6 - 42 гривни за доллар на наличном рынке.

Видео дня

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 6 июля будут стоить в 4160 – 4200 гривни, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41600 – 42000 гривень.

В то же время банкир отметил, что курс евро в Украине будет в пределах 46,5 - 48,5 гривни на межбанке и 46,5 - 48,5 гривни на наличном рынке.

То есть 100 евро в гривнях до 6 июля будут стоить 4650 – 4850 гривень, а 1000 евро в гривнях - 46500 – 48500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в июле курс доллара будет зависеть от нескольких основных факторов, в частности, монетарной стратегии НБУ, а именно действия режима "управляемой гибкости".

По его прогнозу, в июле на украинском рынке курсовые допустимые и ожидаемые изменения могут происходить в коридорах 41,6-42,2 грн/долл. и 46,5-48,5 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: