В перечне значатся Телец и Весы.

Гороскоп на июль 2025 года сулит особое финансовое преимущество трм знакам Зодиака благодаря их умению грамотно распоряжаться ресурсами. Успех связан не с риском, а с осознанным подходом - способностью ценить имеющееся, выстраивать разумный бюджет и принимать зрелые решения. Такой подход помогает создавать стабильный денежный поток и привлекать больше изобилия, передает YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Телец

Переход Венеры в Близнецы 4 июля активизирует сферу доходов, способствуя росту через сделки с недвижимостью, работу из дома или другие инициативы, связанные с личным пространством. Однако важно сохранять финансовую дисциплину и избегать спонтанных трат. Уран, переходящий в тот же знак 7 июля, обещает перемены в источниках заработка, возможно, смену карьеры или начало нового проекта. Открытость к неожиданным возможностям станет ключом к материальному росту.

Весы

Июль может стать важным этапом в достижении финансовой стабильности. С 11 июля, когда астероид Юнона разворачивается в прямое движение, становится легче договариваться о деньгах в личных и семейных делах. Этот период благоприятен для разрешения вопросов, связанных с наследством, разводами или совместными активами. Укрепляется чувство собственного достоинства, что помогает принимать решения, поддерживающие независимость и достаток.

Рак

Финансовый подъём начнётся во второй половине месяца, с переходом Солнца в знак Льва 22 июля. Новолуние 24 июля приносит шанс на старт новой прибыльной деятельности, возможное вознаграждение или подарок. Это идеальное время для запуска финансовых инициатив и переоценки своих карьерных целей. Поддержка космоса поможет преодолеть страх перемен и выйти на новый уровень благосостояния.

Напомним, ранее экстрасенс рассказала, в какие месяцы рождаются самые умные люди.

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