Главный приз шоу - возможность учиться в престижной кулинарной школе Le Cordon Bleu в Париже.

Стало известно имя победителя 15-го сезона популярного кулинарного шоу "МастерШеф".

"Наступил самый важный момент сезона! Судьи получили фирменный конверт, в котором скрывалось имя лучшего повара. После продолжительной дискуссии судьи определились. Победительницей стала Нэнси Топко! И именно она поедет в школу Le Cordon Bleu на обучение", - говорится в объявлении команды шоу.

В финале шоу, который состоялся 28 июня, за победу, кроме Нэнси, боролись Денис Савенко и Екатерина Павлинская. По правилам проекта, финалисты должны были приготовить за три часа сет из трех блюд (закуска, основное блюдо и десерт) и представить его судьям - Эктору Хименесу-Браво, Ольге Мартыновской и Владимиру Ярославскому.

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В итоге, по мнению судей, лучше всех с задачей справилась 25-летняя Нэнси Топко из Киева. Именно она заслужила главный приз шоу - возможность учиться в престижной кулинарной школе Le Cordon Bleu в Париже.

"Благодарна всем и каждому. Спасибо судьям, каждый вердикт, каждое замечание, каждое ваше "верю в тебя" - бесценны. Это честь работать рядом с такими шефами! Спасибо всем, кто меня поддерживал в течение сезона, вы - мои крылья. Только вперед!" - отреагировала девушка на решение судей в Instagram:

"МастерШеф" 15 сезон - что известно о победительнице Нэнси Топко

Кулинария заняла особое место в жизни Нэнси Топко, именно она помогла ей справиться с анорексией.

Кроме этого, девушка также добилась немалого успеха в модельной индустрии. Известно, что Топко появлялась на обложке японского Vogue, участвовала в съемках для чешского Elle, Vanity Fair и других известных изданий. Работала в Сеуле, выходила на подиум на Миланской неделе моды, а также снималась в кампейне бренда Valentino.

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