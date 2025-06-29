Отмечается, что Москва уже ведет гибридную войну против Европы.

Новая эра для Европы началась 24 февраля 2022 года с полномасштабного вторжения Владимира Путина в Украину. В обозримом будущем континент столкнется с Россией, решительно настроенной вернуть контроль над как можно большей частью своей бывшей империи.

Газета Financial Times пишет, что сегодня у России военная экономика, с объявленными расходами на оборону в размере около 7% ВВП, милитаризованное общество и политический мастер-нарратив о цивилизационном конфликте с Западом. Москва уже ведет гибридную войну против Европы, используя саботаж, поджоги, кибератаки и широкомасштабную дезинформацию в социальных сетях.

У Путина есть мощный союзник в лице лидера Китая Си Цзиньпина. Но не только Пекин рад работать с Россией несмотря на то, что она ведет жестокую неоколониальную войну против Украины. То же самое делают многие другие большие и средние страны, включая Индию, Южную Африку и Бразилию. Впервые в современной истории они обладают достаточным богатством и мощью, чтобы уравновесить Запад.

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Америка, какой мир ее знал раньше, никогда не вернется, но существует широкий спектр возможных траекторий развития США после Трампа. В лучшем случае укрепление европейской мощи потребует переходного периода, или "перераспределения бремени", когда США будут играть меньшую роль, но по-прежнему предоставлять ключевые стратегические ресурсы. Это начинается с Украины, где Европа может решить исход войны.

Результатом не будет ни полная победа, ни полное поражение для любой из сторон. Скорее, он будет зависеть от долгой и сложной военной, экономической и политической борьбы между Украиной и Европой, с одной стороны, и Россией и ее партнерами, с другой. Продолжающиеся войны на Ближнем Востоке и потенциальный конфликт между США и Китаем из-за Тайваня также будут прямо и косвенно влиять на Европу.

Угроза России для стран НАТО - последние новости

Лидер фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в Бундестаге Йенс Шпан заговорил об общем для всей Европы "ядерном зонтике". По его словам, Германия на фоне угрозы российской агрессии должна получить доступ к ядерному арсеналу Франции и Великобритании.

При этом Литва выходит из договора о противопехотных минах из-за угрозы со стороны России.

Позже министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не стоит недооценивать опасность, которую представляет для его страны Россия.

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