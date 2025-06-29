Марина также рассказала, что ей помогло перейти на украинский язык.

Украинская актриса Марина Кошкина, которая известна по фильмам "Захар Беркут", "Дом "Слово". Бесконечный роман", "Две сестры", "Киборги" и многими другими киноработами, высказалась относительно языкового вопроса.

Она призналась, что долгое время разговаривала на русском языке. Но после поступления в университет попала в мастерскую актера Богдана Бенюка, который помог перейти на родной язык. Однако после начала полномасштабной войны языковой вопрос стал для нее болезненной темой.

"Я полюбила язык, пришло искреннее желание говорить на украинском. Сейчас для меня это болезненный вопрос. Я мечтаю, чтобы русский как можно скорее исчез из нашего пространства. Чтобы люди не пользовались им, понимали, насколько это важно. Потому что за язык убивают. И убивали веками. Если бы я еще раньше так глубоко, как сейчас, знала историю нашей Украины, истории тех, кто боролся за язык, кто отдавал за него жизнь - гораздо раньше сделала бы этот выбор. К сожалению, я осознала это позже. Но хорошо, что это произошло", - отметила актриса в интервью OBOZ.UA.

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Марина добавила, что сейчас больше всего ее удивляют украинцы, которые не учат своих детей родному языку. О них она сказала так:

"Мне страшно слышать русский от детей - очень многие в Киеве на нем разговаривают. Когда сталкиваюсь с этим, так больно становится, внутри просто плачу. Не понимаю: почему родители это допускают? Неужели за сколько лет до них ничего не дошло? И не знаю, что с этим делать. Возможно, нужно ввести более жесткие правила, потому что мягкая украинизация, к сожалению, подействовала только на тех, кто действительно этого хотел".

По словам Кошкиной, в ее окружении немало людей, которые разговаривали на русском, сейчас общаются исключительно на украинском. Поэтому она не верит, что это невозможно сделать другим.

"Было бы только желание. Не верю в то, что "очень сложно", потому что "всю жизнь говорил на русском". Для меня это уже давно не работает. В этом плане я очень жесткая. Сейчас, если ко мне обращаются на русском - отвечаю на украинском. И очень часто люди переходят. И у меня тогда возникает вопрос: "Ты же знаешь язык, почему же не используешь его в повседневной жизни?" Мне стыдно за таких людей", - подчеркнула актриса.

Напомним, ранее известный украинский актер Максим Рягин высказался о языковом вопросе во время войны.

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