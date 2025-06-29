Обозреватели показали спутниковые снимки российского аэродрома.

Бойцы Службы безопасности Украины вместе с Силами специальных операций провели операцию, в результате которой в Волгоградской области РФ на аэродроме "Мариновка" были уничтожены два бомбардировщика Су-34, еще два были повреждены. Об этом стало известно 27 июня.

Уже 29 июня OSINT-сообщество "КиберБорошно" показало спутниковые снимки, на которых можно увидеть подтверждение поражения самолетов.

"На одном из мест самолетов видны следы вероятной детонации подвесного вооружения - на изображении этот момент обозначен желтым цветом. Для сравнения: снимки Sentinel-1 от 25 июня подтверждают, что именно в этом месте ранее базировалась группа самолетов", - говорится в сообщении.

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Уничтожение и повреждение российских Су-34 - что известно

Как писал УНИАН, Украина "разнесла" тактическую авиацию РФ на авиабазе "Мариновка". В операции участвовали подразделения Сил специальных операций, Службы безопасности и другие составляющие Сил обороны.

В Генштабе отметили, что вражеские Су-34 являются основными самолетами тактической авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и населенным пунктам. По словам военных, степень повреждения вражеской авиатехники и результаты поражения уточняются.

В то же время президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан прокомментировал уничтожение и повреждение российских Су-34. Он отметил, что такие потери являются болезненными для российских оккупантов.

"Любая потеря такой боевой единицы, как Су-34, для россиян очень болезненна. Каждая потеря такого самолета ощущается существенно. Тем более когда два самолета полностью уничтожены, а два серьезно поражены. Отремонтировать такие самолеты можно исключительно на заводе", - пояснил Хазан.

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