Орбан считает, что Украина и некоторые европейские страны хотят сместить его с должности премьера, заявил дипломат.

У Украины есть шансы договориться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о разблокировании начала переговоров о вступлении нашей страны в Европейский Союз. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью LIGA.net.

Он считает, что Орбан хочет сделать ключевой предвыборной темой то, что он якобы защищает Венгрию от войны, а также оберегает Будапешт и Евросоюз от Украины и украинских фермеров. По его словам, венгерский премьер будет продолжать распространять эти идеи в течение года.

"Он, я думаю, также подозревает нас в глобальном заговоре против него с другими европейцами. Чтобы сместить его на следующих выборах и привести к власти Петера Мадьяра (главу оппозиционной партии "Тиса" - УНИАН), который сейчас довольно известен и является харизматичным политиком", - сказал Климкин журналистам.

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Дипломат отметил, что Мадьяр принадлежит к сообществу христианских демократов, но оказывает давление на Орбана.

По словам Климкина, люди вокруг венгерского премьера воспринимают то, что сейчас происходит между Киевом и Будапештом, как то, что Украина якобы вместе с другими европейскими странами хотят "убрать Орбана".

"То есть убедить его в обратном будет очень сложно. Он также все, что происходит вокруг Закарпатья, я думаю, рассматривает с этой точки зрения. Все эти шпионские истории и так далее", - подчеркнул экс-глава МИД Украины.

Дипломат считает, что Орбан уверен в том, что его якобы хотят убрать с поста премьер-министра, хотя только он управляет Венгрией.

"Достичь каких-то прорывных результатов сегодня с администрацией в Будапеште будет очень сложно. Это не значит, что с ними не нужно поддерживать контакт, обсуждать различные вопросы", - заявил Климкин.

По словам дипломата, Украине стоит наладить диалог с венгерской общиной, так как есть немало венгров, которые помогают Киеву в отражении российской агрессии.

"Мы не добьемся каких-то прорывных решений. Плохо ли это? В каком-то смысле плохо. Но это не значит, что мы ничего не будем делать в плане вступления в ЕС. Многое мы можем делать в реальном времени. Ну, было бы круче открыть несколько глав. Не откроем - не катастрофа", - сказал Климкин.

Дипломат отметил, что сейчас всем понятно, какую роль играет венгерский премьер.

"Я не исключаю, что с ним еще можно договориться. Орбан – такой политик, который знает, что и как делать. И когда он почувствует что-то жареное с каких-то флангов, он быстро пойдет на контакты, в том числе и на непубличные контакты", - резюмировал Климкин.

Орбан блокирует движение Украины в ЕС

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан взялся блокировать движение Украины в Европу, говоря, что якобы венгры против этого. Она подчеркнула, что венгры - это лишь 2% населения ЕС.

Кроме того, недавно в Венгрии объявили результаты так называемого "референдума" Voks2025 по вступлению Украины в Европейский Союз, который был организован Орбаном. В правительстве Венгрии заявили, что "против" членства Украины в ЕС высказались 95% респондентов.

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