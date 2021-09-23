Решать, кто в Украине является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны Украины. Также будет создан Реестр олигархов.

Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 279 народных депутатов из 379, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе определяется, что олигархом считается физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере по трем из следующих признакам:

участвует в политической жизни;

может влиять на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем предприятия, который после дня вступления в силу настоящего закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых оно является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Решение об исключении лица из Реестра принимается в случае установления факта несоответствия такого лица одновременно по меньшей мере двум из признаков.

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Устанавливается, что решение о признании лица, имеющего значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украина.

Такое решение вступает в силу со дня официального опубликования указа президента о введении его в действие и является обязательным к исполнению.

При этом Аппарат СНБО за 10 рабочих дней до дня проведения своего заседания, на котором запланировано рассмотрение представления о признании лица олигархом, направляет ей по месту ее регистрации сообщения о таком заседании. Сообщение после его направления публикуется на официальном сайте СНБО.

Такое лицо имеет право подать в Аппарат СНБО в письменной форме личные объяснения и другие документы по этому поводу не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения заседания Совета, на котором запланировано рассмотрение соответствующего представления. По ходатайству лица и на основании соответствующего решения СНБО ее личные объяснения могут быть заслушаны на заседании Совета.

Решение СНБО о признании лица олигархом является основанием для включения его в Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).

Читайте такжеГруппа нардепов требует отстранить Стефанчука от ведения заседания Рады из-за законопроекта об олигархахТакой Реестр является информационно-коммуникационной системой, предназначенной для обнародования и обработки информации об олигархах, и лиц, подающих декларации о контактах с олигархами или их представителями, с целью обеспечения доступа к информации о таких лицах и применения к ним мер воздействия.

Формирование и ведение Реестра обеспечивается Аппаратом СНБО. На официальном сайте Совета обеспечивается свободный и бесплатный доступ к сведениям Реестра с возможностью их просмотра, копирования и распечатки, в том числе, в виде набора данных (электронного документа), организованного в формате, что позволяет его автоматизированную обработку электронными средствами с целью повторного использование.

В Реестр вносятся сведения о, в частности, фамилии, имени и отчества олигарха; декларации о контактах с олигархом или его представителями; перечень юридических лиц, конечным бенефициарным владельцем которых является олигарх; перечень лиц, в избирательные фонды каких либо избирательных фондов политических партий, которые выдвигали этих лиц, осуществлял взносы олигарх в течение последних 3 лет.

Лицам, включенным в реестр, запрещается, в частности, осуществлять взносы в виде собственных денежных средств, выполнение работ, предоставление товаров, услуг на поддержку политических партий, осуществлять взносы в избирательные фонды кандидатов (кроме собственного избирательного фонда) во время избирательного процесса; быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации; финансировать любую политическую агитацию или проведение митингов / демонстраций с политическими требованиями.

Лицо, признанное олигархом, с момента его включения в Реестр обязано подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В случае контакта публичного служащего с лицом, включенным в реестр, или его представителем такой публичный служащий обязан подать декларацию о контактах. Под таким контактом понимается встреча и разговор (в том числе, онлайн), общение по телефону или средств электронной связи любого содержания.

Лица, включенные в реестр, и их представители обязаны перед началом встречи, общение по телефону или средств электронной связи, сообщать публичных служащих о факте включения их или лиц, которых они представляют, в Реестр.

В то же время, право на контакты не подается, если такой контакт состоялся в ходе участия публичного служащего и лица, включенного в Реестр, или его представителя, в частности, в суде или в официальных мероприятиях, ход которых отображается в режиме прямой трансляции на радио, телевидении или через Интернет в режиме, доступном для массового приема.

Декларация о контактах подается не позднее следующего дня после контакта с олигархом или его представителем путем заполнения электронной формы на сайте СНБО.

При этом, нарушение обязанности представления декларации о контактах является основанием для привлечения лица к политической и / или дисциплинарной ответственности.

Несообщение олигархом или его представителем о факте их включения в реестр освобождает публичного служащего от ответственности за непредоставление декларации о контактах.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления в силу. Он теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Автор: Таня Поляковская