Пассажиры и работники находились в укрытиях, поэтому пострадавших нет.

В результате ночной атаки оккупантов в Полтаве был поврежден железнодорожный вокзал "Полтава-Южная".

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале "Укрзализныци", из-за ночного массированного удара россиян, пострадала и железнодорожная инфраструктура. "В Полтаве поврежден вокзал "Полтава-Южная": выбиты окна, двери, частично разрушены потолки. Также в результате ударной волны пострадали пригородный вокзал, вагоны и административные здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры и работники находились в укрытиях, поэтому никто не пострадал.

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"Все поезда - по графику", - уточнили в "Укрзализныце".

Атака РФ по Украине

В ночь на 29 июня российские захватчики атаковали Украину 537 средствами воздушного нападения, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной было обезврежено 475 из них.

Во время этого массированного удара, в частности впервые за долгое время была атакована Львовская область. Целью врага была критическая инфраструктура. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

В Кременчугском районе Полтавской области было атаковано одно из предприятий. На месте прилета возник пожар.

А в Смеле Черкасской области в результате ночной атаки, по предварительным данным, повреждены три 9-этажки, разрушен местный колледж. Пострадали шесть человек, среди них и ребенок.

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