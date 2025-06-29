По словам Пескова, РФ приобрела определенную устойчивость к санкциям стран Запада.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва "не поддастся на давление" со стороны стран Запада, которые собираются ввести против нее более жесткие санкции. По его словам, Россию не принудят к переговорам о завершении войны против Украины, пишет Welt.

Песков заверил, что даже запланированный 18-й пакет санкций Европейского Союза не приведет к прекращению войны РФ против Украины.

"Только логика и аргументы могут заставить Россию сесть за стол переговоров. Невозможно заставить Россию поддаться какому-либо давлению или силе", - сказал пресс-секретарь главы РФ в эфире российского телевидения.

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Также Песков подчеркнул, что уверен в том, что новый пакет санкций, которыйй хочет ввести ЕС против России, в конечном итоге будет принят. В ответ на это он пригрозил "ответной реакцией".

"Санкции - это палка о двух концах", - добавил Песков.

Помимо этого пресс-секретарь главы РФ заявил, что Москва считает санкции ЕС "незаконными".

"Очевидно, что после почти четырех лет мы приобрели определенную устойчивость. И мы уже научились минимизировать последствия таких пакетов", - заверил он.

Фицо не хочет поддерживать новые санкции против РФ - что известно

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит новый пакет санкций Европейского Союза против России. Он потребовал решить вопросы, которые беспокоят страну по поставкам газа после 2027 года.

Европейская комиссия 10 июня предложила ввести новые санкции против России. На этот раз пакет направлен на энергетические доходы, банки и военную промышленность страны-агрессора.

Словакия и Венгрия не согласились с предложениями Еврокомиссии прекратить импорт российских энергоносителей до конца 2027 года. Из-за этого странам придется искать альтернативы.

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