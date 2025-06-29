Выбор имени для ребенка остается одним из первых и самых долгосрочных решений, которые принимают родители.

Выбор имени для ребенка - это одновременно и дань уважения наследию, и отсылка к традициям, отражающая глубоко укоренившуюся веру и общую идентичность. В мире, который все больше тяготеет к разнообразию, одно имя по-прежнему объединяет родителей на всех континентах.

Издание Glass Almanac выяснило самое популярное имя в мире.

Какое мужское имя самое распространенное в мире

Мохамед - и его многочисленные варианты - занимает первое место среди имен для мальчиков. Оно имеет арабские корни, и означает "прославленный" или "достойный похвалы" и чтит фигуру, почитаемую в исламской традиции.

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Во многих мусульманских семьях наречение первенца именем Мохамедом является ритуалом, который связывает ребенка с его наследием и верой. По данным Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций, в 2020 году в мире проживало около 1,9 миллиарда мусульман, что помогает объяснить распространенность имени Мохамед в регионах от Северной Африки до Юго-Восточной Азии. Однако популярность этого имени выходит далеко за пределы этих регионов, появляясь в сообществах иммигрантов по всей Европе и Америке, что свидетельствует о его культурной значимости.

Какое женское имя на 1 месте

Среди девочек неизменным фаворитом является имя Мари во всех его вариантах - Мария, Мариам и другие. Многие века тому назад католические семьи приняли имя Мари в честь Девы Марии, и его нежность и простота пережила волны секуляризации.

В анализе национальных реестров, проведенном ЮНИСЕФ в 2023 году, Мари и его варианты вошли в пятерку самых популярных имен в Европе, Латинской Америке и некоторых частях Азии, что подчеркивает общее почтение, выходящее за пределы национальных границ.

Ранее УНИАН писал, как назвать ребенка в 2025 году.

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