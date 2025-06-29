Украинская ведущая и актриса Леся Никитюк, которую накануне обвинили во лжи о материнстве, показала фото, сделанные во время беременности и в родильной палате.
В своем Instagram артистка опубликовала целую серию снимков до рождения сына и после.
"Июнь, который запомнится навсегда", - коротко подписала Никитюк фото.
На нескольких снимках рядом с актрисой и малышом - ее жених, военнослужащий Дмитрий Бабчук.
Многие подписчики в комментариях отреагировали на фото с восторгом и с теплыми пожеланиями. Но были и те, кто поднял тему о суррогатном материнстве:
"Лицо на первом фото плохо видно, не хотите показывать суррогатную маму. Все же ютуб не врет".
Напомним, как ранее писал УНИАН, накануне в сети стали распространятся слухи о том, что Леся Никитюк воспользовалась услугами суррогатной матери, а не сама рожала.