Ведущая опубликовала целую серию снимков до рождения сына и после.

Украинская ведущая и актриса Леся Никитюк, которую накануне обвинили во лжи о материнстве, показала фото, сделанные во время беременности и в родильной палате.

В своем Instagram артистка опубликовала целую серию снимков до рождения сына и после.

"Июнь, который запомнится навсегда", - коротко подписала Никитюк фото.

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На нескольких снимках рядом с актрисой и малышом - ее жених, военнослужащий Дмитрий Бабчук.

Многие подписчики в комментариях отреагировали на фото с восторгом и с теплыми пожеланиями. Но были и те, кто поднял тему о суррогатном материнстве:

"Лицо на первом фото плохо видно, не хотите показывать суррогатную маму. Все же ютуб не врет".

Напомним, как ранее писал УНИАН, накануне в сети стали распространятся слухи о том, что Леся Никитюк воспользовалась услугами суррогатной матери, а не сама рожала.

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