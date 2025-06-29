Расстояние от места прилета до границы Сум - менее километра, пишет издание.

Российская армия смогла дотянуться ствольной артиллерией до села Песчаное, что сразу за Сумами. Это произошло ориентировочно 22-23 июня, сообщила Украинская правда со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах. Отмечается, что расстояние от места прилета до границы Сум - менее километра.

Как рассказали изданию в правоохранительных органах, скорее всего, для обстрела Песчаного россияне применили активно-реактивный снаряд 152-мм из самоходной артиллерийской установки 2А36 ("Гиацинт-Б", прицепная пушка) или 2С5 ("Гиацинт-С", самоходная пушка).

"Максимальная дальность полета такого снаряда составляет 33-40 километров. Если замерить это расстояние от точки прилета, которая есть в распоряжении УП, получается, что вражеская САУ стреляла с территории России. А именно с севера, из района села Кульбаки, или с востока - из района Гуева и Горнали. Кульбаки расположены севернее захваченных Россией сел на Сумщине, Гуево и Горналь - на относительно спокойном направлении Мирополья", - объясняет издание.

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Как известно, одна из целей российской армии - подойти к Сумам настолько, чтобы иметь возможность бить по городу артиллерией.

Наступление россиян на Сумщине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в ВСУ оценили перспективы наступления РФ на Сумы. Старший офицер отделения коммуникаций 117 отдельной бригады территориальной обороны Дмитрий Лантушенко считает, что у россиян недостаточно сил, чтобы создать угрозу для города. Как отметил Лантушенко, россияне пытаются расширить свой контроль на другие общины приграничной области, но у них это не получается.

Также недавно в Госпогранслужбе Украины сообщали, что активность вражеских групп на Сумщине снизилась благодаря тому, что Силы обороны постоянно их уничтожают. Кроме того, малые группы россиян стали меньше использовать квадроциклы или мототехнику. Это, по словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, свидетельствует о том, что Силы обороны эффективно противодействуют врагу на этом участке фронта.

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