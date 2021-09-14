По словам министра юстиции, Лукьяновское СИЗО теоретически можно было бы продать, как и другие тюрьмы.

Часть Лукьяновского СИЗО в Киеве могут продать и перепрофилировать в гостиницу.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, Лукьяновское СИЗО теоретически можно было бы продать, как и другие тюрьмы, но проблема в том, что там сейчас содержится много заключенных.

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"Его тоже теоретически можно было бы продать. Но там другая проблема. Сейчас в нем содержится более двух тысяч человек, а тот объект, который мы ему на замену строим по Бориспольской трассе, будет рассчитан на одну тысячу. Соответственно, тысяча еще останется в Лукьяновке", - сказал Малюська.

Поэтому говоря о Лукьяновском СИЗО министр отметил, что речь будет идти о заморозке и изменении назначения только его части - сначала закроют самый старый 200-летний корпус - так называемую "Катьку". Остальная часть изолятора ближайшие лет 5-6 еще будет находиться на месте.

"Мы планировали сделать там гостиницу, скорее всего", - ответил министр на вопрос, что будет с этим корпусом изолятора после его закрытия для заключенных.

Продажа тюрем в Украине

6 августа 2020 года министр юстиции Денис Малюська объявил о начале продажи в Украине тюрем, которые не используются. По его словам, скорее всего тюрьмы потеряют свое целевое назначение и будут уничтожены.

При этом министр подчеркнул, что продажа тюрем не означает то, что осужденных будут выпускать на свободу. "Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа", - пояснил он.

По словам министра, на продажу будут выставлять "замороженные" тюрьмы, которые не используются, но на охрану которых необходимо тратить средства. В то же время Малюська прогнозировал строительство новых объектов сети исполнения наказаний. Распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет; 70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры.

В начале июня 2021 года на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №48 за 377,5 миллиона гривень. В Минюсте отметили, что на месте первой приватизированной в Украине бывшей тюрьме будет кампус.

Автор: Александр Топчий