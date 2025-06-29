В то же время усовершенствование КАБов делает их более дорогими для врага, с большей вероятностью выхода из строя.

Российские оккупанты совершенствуют свои управляемые авиационные бомбы (КАБ), благодаря чему можно увеличить дальность их полета. Об этом в эфире "Киев24" рассказал Павел Лакийчук, директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Отвечая на вопрос об использовании россиянами КАБов против Украины и об их модификации, он отметил, что сейчас дрон с турбореактивным двигателем фактически ничем не отличается от крылатой ракеты.

"Крылатые ракеты совершенствуются. Для того, чтобы массовое производство их сделать, они упрощаются. А дроны - для того, чтобы они получили те же параметры, что и крылатые ракеты, - они усложняются. То же самое с управляемыми авиабомбами и с УМПК тоже", - сказал Лакийчук.

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Он рассказал, что к унифицированному модулю планирования и коррекции добавляется твердотопливный ускоритель на старте. Он позволяет разогнать снаряд на значительно большую скорость, соответственно, увеличивая с той же высоты и дистанции пуска дальность его полета.

Эксперт привел пример крылатых ракет:

"Есть обычные ракеты, П-500 - были на крейсере "Москва". К ним добавили твердотопливный ускоритель. Это такие снаряды, начиненные порохом, горение которых происходит, и они придают высокую скорость, стартовую скорость этим ракетам. Их дальность пуска выросла вдвое. Они были П-500, стали П-1000".

По его словам, то же самое можно сделать и с любыми другими видами оружия.

"Это увеличит стартовый вес, стартовую массу. Но увеличивает и дальность полета. То же самое россияне решили применить к тем же КАБам", - сказал Лакийчук.

В то же время, отметил он, совершенствование изделий, хоть и делает их "круче" и опаснее, но и дороже для врага, технологичнее, с большей вероятностью выхода из строя.

Что известно о модернизированном "Шахеде" с ИИ, сбитом на Сумщине

Как сообщал УНИАН, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало электронную компонентную базу и 3D-модель со схематическим расположением составляющих ударного беспилотника Shahed-136 ("Герань-2") новой серии MS.

Этот БПЛА был сбит Силами обороны Украины на Сумском направлении в июне этого года. Структура материала фюзеляжа, исполнение и компоновка электронных блоков свидетельствуют, что этот БПЛА иранского производства. В то же время определенные изменения и усовершенствования могут указывать на совместную работу России и Ирана по модернизации "Шахедов".

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