Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации после нападения со стороны России.

Из-за Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин, Украина оказалась в несправедливой ситуации. Именно поэтому наша страна решила выйти из нее. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В МИД напомнили, что в 2005 году Украина ратифицировала эту конвенцию. С тех пор наша страна добросовестно выполняла ее положения.

Тем не менее Россия, которая не являлась государством-участником Оттавской конвенции, напала на Украину, активно используя противопехотные мины как метод ведения войны с 2014 года, подчеркнули в МИД.

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"С 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию нашего государства, массовое использование ею таких средств создало асимметричное преимущество для агрессора. Подчеркиваем, что на момент подписания и ратификации нашим государством Оттавской конвенции такие обстоятельства отсутствовали и не могли быть предусмотрены. Таким образом, Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН", - сказано в заявлении.

В МИД отметили, что ранее о выходе из Оттавской конвенции объявили Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия. Причиной стала российская агрессия против Украины.

"Поэтому, учитывая безусловный приоритет обороны нашего государства от жесткой российской агрессии, нашей земли от оккупации, а людей - от ужасных российских зверств, Украина приняла непростое, но необходимое политическое решение о прекращении выполнения нерелевантных обязательств по Оттавской конвенции. Убеждены, что этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз, ведь речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства", - добавили в МИД.

Украина выходит из Оттавской конвенции - что известно

Ранее народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что Украина выходит из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Он поделился, что президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Костенко подчеркнул, что это шаг, которого давно требовала реальность войны. Он отметил, что Украина не может оставаться связанной в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений.

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