Видеокарту должны представить зимой 2026 года.

В сети появились подробные характеристики ещё неанонсированной видеокарты NVIDIA RTX 5070 Super. Среди самого интересного - GPU получит 18 ГБ видеопамяти GDDR7.

Информацией поделился проверенный инсайдер Kopite7kimi. По его словам, видеокарта будет работать на чипе GB205-400-A1, который на 4% мощнее, чем тот, который стоит в обычной RTX 5070.

Пропускная способность тех же 18 ГБ видеопамяти останется на уровне стоковой модели - 28 ГБ/c с шиной в 192 бита. Но в обычной RTX 5070 было всего 12 ГБ памяти.

Видео дня

Энергопотребление RTX 5070 Super поднимется до 275 Ватт, что на 25 Ватт больше, чем у обычной версии.

Итого, проведём окончательное сравнение RTX 5070 и RTX 5070 Super:

Чип RTX 5070 Super на 4% производительнее, чем у RTX 5070

У RTX 5070 Super на 50% больше видеопамяти (12 ГБ и 18 ГБ)

Одинаковая шина видеопамяти (192 бита)

Одинаковая пропускная способность видеопамяти (28 ГБ/c)

Энергопотребление RTX 5070 Super на 10% выше

Анонс RTX 5070 Super можно ожидать на CES 2026 в январе следующего года. Цена новинки пока неизвестна, но в сети предполагают, что она может остаться на уровне с базовой моделью - 549 долларов.

Ранее мы рассказывали, что Nvidia представила свою самую дешевую видеокарту. Новинка поддерживает все технологии RTX 50-й серии, включая DLSS 4 и мультикадровую генерацию.

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