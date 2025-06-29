С 29 июня для Рака, Девы и Скорпиона заканчивается напряженный период. И это настоящий сдвиг. Психоэмоциональные тяжести уходят, возвращая уверенность и спокойствие. Цикл, наполненный сомнениями и усталостью, завершен, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Рак

Чувство застоя и внутренней усталости отступает. Наступает момент, когда не нужно больше убеждать себя, что "все хорошо" - становится действительно легче. Это начало подлинного восстановления. Психика перестает сопротивляться, и энергия возвращается.

Дева

Приходит озарение: пора отпустить то, что давно не работает. Осознание своего поведения дает силы не копаться в причинах, а просто пойти дальше - спонтанно и по-настоящему вдохновенно. Вновь появляется вкус к жизни и желание творить перемены.

Скорпион

Затяжной внутренний кризис подходит к логическому завершению. Прежняя боль теряет актуальность, и приходит понимание: это тоже временно. Этот день приносит очищение и окончательное прощание с тяжестью. Впервые за долгое время - облегчение и ощущение, что всё действительно позади.

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