Компания купила права на экранизацию ещё в 2002 году.

Компания Warner Bros. отменила лайв-экшен экранизацию культового аниме "Акира". Картину режиссировал Тайка Вайтити, известный по "Кролику Джоджо" и фильмам про Тора из Marvel. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Warner Bros. купила права на экранизацию "Акиры" ещё в 2002 году, и с этого момента начался самый затяжной производственный ад за всю историю Голливуда.

Первым режиссёром стал Стивен Норрингтон, снявший вампирский боевик "Блейд", но его быстро прогнали после провала его картины "Лига выдающихся джентльменов".

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За следующие 20 лет компания влила по миллиону долларов в 8 режиссёров. К финансированию подключились студия Legendary, Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Дэвиссон.

Всего фильм сменил около 10 сценаристов, среди которых, к примеру, был Стив Кловис, который написал сценарии ко всем частям "Гарри Поттера".

Сюжет фильма тоже нередко отступал от оригинала. К примеру, в какой-то момент действия картины перенеслись из Токио в Нью-Йорк, а одну из версий ленты обвинили в "вайтвошинге", это когда персонажей из числа этнических меньшинств заменяют на людей европеоидной расы.

Тайка Вайтити присоединился к проекту в 2017 году, и среди всех режиссёров смог зайти дальше всех. Изначально фильм должен был выйти в мае 2021 года, где он встретился бы с "Джоном Уиком 4".

Но Вайтити оказался нарасхват: вскоре он занялся "Кроликом Джоджо", эпизодом "Мандалорца", сценарием для "Тор: Любовь и Гром", а для "Акиры" у него совсем не осталось времени.

Премьеру "Акиры" постоянно сдвигали, пока не дошли до точки, в которой мы находимся сейчас, где проект отменили.

Немного про "Акиру"

Оригинальная манга "Акира" за авторством Кацухиро Отомы вышла в 1982 году и стала одним из прародителей жанра киберпанк. Культовая аниме-адаптация вышла в 1988 году и стала первым аниме, которое смогло выбраться за пределы Японии и стать известным во всём мире.

События "Акиры" происходят в Токио, разрушенном ядерным взрывом. Сётаро Канэда возглавляет банду "Капсулы", участвующую в уличных разборках с другими группировками. Во время одной из стычек его друг Тэцуо попадает в аварию и становится объектом правительственного эксперимента, связанного с таинственным проектом "Акира".

Ранее мы рассказывали, что японским аниматорам не нравится, что Голливуд пытается всё превратить в аниме. В Голливуде аниме всё чаще воспринимают не как искусство, а как бюджетную альтернативу, жалуются они.

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