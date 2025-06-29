Благодаря содержанию азота кофейная гуща может быть отличным удобрением для вашего сада и огорода.

Опытные садоводы советуют не выбрасывать кофейную гущу, а использовать для подкормки растений, поскольку в ней много необходимого для них азота. Об этом пишет martha stewart.

Эксперт по газонам, ландшафтный дизайнер Роб Палмер объяснил, что азот является ключевым питательным веществом, необходимым для процветания травы и других растений. Он может помочь улучшить структуру почвы, если кофейную гущу компостировать или вносить в почву. Также азот помогает растениям в фотосинтезе - процессе, с помощью которого они используют солнечный свет, воду и углекислый газ для создания энергии.

"После того, как кофейная гуща остынет и высохнет, посыпьте ею траву тонким, ровным слоем: примерно 1/2 стакана на квадратный метр", - посоветовала садовница Тэмми Сонс.

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После этого, говорит она, надо слегка полить землю, чтобы гуща осела в соломе. Когда она разлагается, то выделяет азот, который улучшает текстуру почвы и "приглашает дождевых червей бесплатно аэрировать дерн". Как рассказала Сонс, она разбрасывает кофейную гущу ежемесячно в течение вегетационного периода.

Также можно добавить кофейную гущу в компостную кучу, а когда компост будет готов - смешать его с почвой как натуральное удобрение. Палмер предпочитает этот метод, а не непосредственное посыпание кофейной гущей газона или сада, отмечая, что это помогает сбалансировать кислотность и предотвращает уплотнение, которое может препятствовать воде и воздуху попадать к корням.

Какие растения любят кофейную гущу

Кроме газонной травы, кофейную гущу как удобрение любят азалии, камелии, падубы, гортензии, лилии, люпин, магнолии, рододендроны, розы. Об этом рассказала эксперт по садоводству и теплицам Люси Брэдли. По ее словам, кислотность кофейной гущи помогает поддерживать уровень pH почвы, в котором процветают эти кислотолюбивые растения.

Среди огородных растений за кофейную гущу вас поблагодарят ежевика, черника, морковь, огурцы, листовая зелень (например, капуста кале, салат, шпинат, мангольд), перец, картофель, помидоры.

"Однако кофейную гущу следует использовать только как дополнение к другим видам удобрений, поскольку сама по себе она не содержит достаточно питательных веществ для подкормки сельскохозяйственных растений", - говорит Брэдли.

Какие растения не любят кофейной гущи

Некоторые растения предпочитают щелочные условия, а не кислые, поэтому кофейная гуща им не подойдет. Это - ахиллея, лаванда, лук-порей, сирень, розмарин, подсолнухи, тимьян, рассказала Брэдли.

Также некоторые растения могут пострадать от чрезмерного количества кофеина в почве, предупредила Брэдли.

"Такие растения, как спаржа, герань, шалфей и юкка, могут демонстрировать задержку роста из-за многократного использования кофейной гущи", - отметила она.

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