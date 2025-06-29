С конца июня астрологическая оппозиция между Меркурием во Льве и Плутоном в Водолее открывает поток мощной энергии, способной пробудить внутреннюю силу, честность и уверенность. Для четырех знаков Зодиака этот момент станет особенно значимым: Дева, Лев, Водолей и Рыбы получают шанс на прорыв, как личный, так и финансовый, пишет YourTango.

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Дева

Время перестать сдерживать себя ради удобства окружающих. Планетарный фон подталкивает к смелым высказываниям, особенно в профессиональной среде. Молчание может обойтись дороже, чем риск быть непонятым. Верное слово в нужный момент способно открыть нужные двери.

Лев

Возникает необходимость расставить границы - как в отношениях, так и в делах. Прежняя модель самоотдачи уже не работает, особенно если она ведёт к выгоранию. Изобилие приходит с умением ценить собственные силы и не стыдиться говорить "достаточно".

Водолей

Продолжается внутренняя трансформация, влияющая на поведение, речь и самоощущение. Окружающим может быть непросто принять новую версию Водолея, но это не повод останавливаться. Подлинность и готовность делиться своими изменениями притягивают удачные возможности и искренние связи.

Рыбы

Переосмысление пройденного пути позволяет освободиться от обид и сожалений. В центре внимания - забота о себе и здоровье. Согласие с завершением старых этапов даёт пространство для личного роста. Именно в умении сказать "нет" и выбрать себя начинается настоящее изобилие.

Напомним, ранее стало известно, какие пять знаков Зодиака ждут кардинальные перемены в личной жизни уже в июле.

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