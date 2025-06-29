Артист пошутил на эту тему прямо со сцены.

Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, впервые отреагировал на решение омбудсмена после скандального выступления в столице.

Не секрет, что на днях Тарас Креминь отметил, что артист не будет наказан за исполнение своих русскоязычных хитов, ведь это не противоречит действующему законодательству. Долгое время сам певец не выходил на связь и не комментировал эту тему, однако недавно он дал новый концерт в Одессе, который начал такими словами:

"Привет, Одесса! Со Всемирным днем намбуцмена".

Кстати, на этот раз на сцене звучали как русскоязычные песни, так и переведенные на украинский старые хиты. Артист все же прислушался к критике и представил новую версию композиции "Киев-Одесса".

"Для наших омбудсменов. Меня два дня так песочили, что забыли о войне Израиля с Ираном", - пошутил артист.

К слову, 13 июня Верка Сердючка давала концерт в столице, где пела свои русскоязычные хиты. Многих украинцев возмутило такое выступление, более того, некоторые подали жалобу на артиста. Однако несмотря на публичную критику, языковой омбудсмен отметил, что Сердючка не нарушила закон.

Напомним, ранее Анастасия Приходько сделала громкое заявление после решения языкового омбудсмена по Верке Сердючке.

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