Дату вероятной встречи у Путина назвать не могут.

В Кремле не могут назвать время и место вероятной встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, однако говорят, что она возможна "в любой момент". Соответствующее заявление озвучил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его приводят российские СМИ.

"Идет рабочий контакт постоянно с американцами, вопрос на повестке дня есть, но пока в практическую плоскость не перешел. Однако стороны имеют в виду так или иначе его поднять, и я думаю, что эта встреча вполне может состояться, где и когда - пока сказать трудно, конечно", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о сроках проведения этой встречи, Ушаков подчеркнул, что это может произойти в любой момент и что "это во многом зависит от лидеров".

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По его словам, возможно, состоится встреча, к которой будут готовиться серьезно команды, а возможно, "лидеры договорятся просто увидеться и лично обсудить какие-то вопросы, после чего дадут команды своим подчиненным".

"Такой вариант тоже возможен, конечно. Но предпочтительнее, конечно, вариант, который имеет возможность все-таки проработать какие-то документы, чтобы эта встреча была более результативной, более значимой, более существенной для дальнейшего развития", - сказал помощник Путина.

Также он подчеркнул, что нынешний диалог с администрацией президента США "носит дружественный характер", мол, "Москва рассчитывает на реальные сдвиги".

"Нормальный идет разговор. Он пока не привел к радикальным решениям или изменениям всей картины наших двусторонних отношений. Но сама работа носит полезный характер и несет характер дружеского партнерского общения. Я знаю по себе, какой характер имели контакты по телефону, прежде всего с людьми Байдена. Сейчас несколько по-другому. Это уже в определенной степени дает надежду на то, что будут и реальные сдвиги", - сказал Ушаков.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россию невозможно подтолкнуть к переговорам по Украине новыми санкциями.

"Чем серьезнее пакет санкций, которые, я повторюсь, мы считаем незаконными, тем серьезнее, скажем так, как от ружья отдача в плечо. Все-таки это - острое оружие", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков не сомневается, что ЕС согласует новый пакет санкций:

"Очевидно, что у нас уже почти за четыре года появилась некая резистентность, и мы уже научились, как минимизировать последствия таких пакетов. Это все потребует дополнительной работы. В конце концов, мир клином не сошелся на этих санкциях", - отметил он.

Собирается ли Трамп встречаться с Путиным

Как писал ранее УНИАН, Трамп заявлял, что готов приехать на переговоры между Украиной и РФ при условии, что туда приедет Путин. Об этом заявлении главы Белого дома сообщил недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам Эрдогана, Трамп ему сказал об этом во время обратного рейса с саммита НАТО.

Президент Турции рассказал, что во время своей встречи с Трампом он сообщил президенту США, что Анкара хочет, чтобы украинский и российский лидеры собрались вместе в Турции для мирных переговоров.

"Он (Трамп) сказал: "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, то я также приеду. Мы установим необходимые контакты, и, дай Бог, состоится эта встреча как можно скорее", - сказал Эрдоган.

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