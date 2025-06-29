КНДР представляет значительную опасность, ведь помогает россиянам компенсировать их проблемы с производством оружия, считает эксперт.

На фоне информации о том, что КНДР может отправить в Россию дополнительные силы, чтобы враг имел возможность проводить наступление сразу на нескольких направлениях, для Украины большую угрозу представляют не северокорейские войска, а именно их техника. Такое мнение высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров в интервью OBOZ.UA.

"Речь идет о дополнительном контингенте, который Северная Корея якобы готова отправить в Россию в количестве 6 тысяч человек. В прошлом году мы уже видели 10 тысяч. Эффективность северокорейских военных мы тоже уже увидели. Возможно, в каких-то своих стратегических расчетах россияне не исключают такой возможности. Но им нужно привлечение гораздо большего количества северокорейских солдат, нужен корпус хотя бы в 30 тысяч или даже в 40 тысяч. К тому же это армия, которая говорит на другом языке. Поэтому все это очень сложно", - подчеркнул он.

По словам Крамарова, Россия может рассматривать северокорейцев как некий дополнительный мобилизационный потенциал, в том числе и в стратегических планах.

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"Но для нас большую угрозу представляют не северокорейские солдаты, а поставки в Россию северокорейской техники, которая помогает россиянам компенсировать их проблемы с производством", - считает эксперт.

Также офицер резерва ВСУ высказал свое мнение относительно того, можно ли "ставить крест" на военном сотрудничестве между Ираном и Россией после ударов Израиля и США по военным объектам Исламской Республики:

"Крест ставить нельзя, ведь удары как Израиля, так и США были направлены преимущественно на иранскую инфраструктуру по производству ракет. Прежде всего оперативно-тактических ракетных комплексов, которые могут быть потенциальными носителями ядерных боеголовок, а также на инфраструктуру, которая была элементом ядерной программы, обогащения урана и тому подобное. В частности, была информация о том, что в первые дни Израиль наносил удары по основным центрам производства "Шахедов", но она не была подтверждена".

Поэтому, по словам эксперта, единственным результатом таких атак может быть то, что РФ уменьшит производство беспилотников, ведь использует значительное количество компонентов к ним из Ирана.

"Что касается поставок других типов боеприпасов, то, наверное, на данный момент для нас снимается угроза того, что у россиян может появиться еще и иранская баллистическая ракета, о которой часто говорили", - подытожил Крамаров.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее в Национальной разведывательной службе Южной Кореи заявили, что КНДР уже скоро может отправить больше войск в Россию. По словам разведчиков, это может произойти в июле или августе.

В разведке отметили, что недавний визит в Пхеньян российского высокопоставленного чиновника дает основание на такую оценку. Кроме того, известно, что в обмен на отправку Северной Кореей артиллерийских боеприпасов и ракет в Россию, КНДР, скорее всего, получает технические консультации по запускам спутников и систем наведения ракет.

Также стало известно, что Северная Корея может направить в Россию 25 тысяч работников на заводы по производству дронов. По информации СМИ, люди из КНДР будут учиться на предприятии по производству БпЛА "Герань" в Елабуге (РФ).

Накануне этой новости глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов сообщал, что РФ начала помогать КНДР осваивать производство ударных дронов большой дальности. Поэтому Северная Корея сможет изготавливать "Шахеды" и поставлять их РФ.

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