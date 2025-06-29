От мучительной боли в суставах до скованности и отечности - артрит может доставлять невероятный дискомфорт. Лекарства, физиотерапия и активный образ жизни - все это ключевые факторы в лечении артрита, но есть еще один важный элемент, который часто упускают из виду - питание.
Издание Eating Well пишет, что среди множества продуктов, которые могут помочь при симптомах артрита, особенно выделяется брокколи.
Брокколи, богатая антиоксидантами, важными питательными веществами и мощным соединением под названием сульфорафан.
"Включение брокколи в свой рацион может помочь обеспечить долгосрочный противовоспалительный эффект", - говорит диетолог Диана Хан.
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Богата витамином C
"Витамин C - антиоксидант, который помогает защитить клетки от повреждений, уменьшить воспаление и поддержать выработку коллагена, необходимого для здоровья суставов и соединительных тканей", - говорит диетолог Максин Йунг.
Всего одна порция сырой брокколи содержит почти 70 миллиграммов витамина C, что составляет примерно 75% суточной потребности взрослого мужчины и около 100% суточной нормы для женщин.
Богата витамином K
Брокколи богата витамином K, важным питательным веществом, необходимым для здоровья костей. Он также обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить организм от воспалений и других повреждений, вызванных свободными радикалами.
"Витамин K поддерживает здоровье костей и способствует снижению уровня маркеров воспаления в крови", - говорит Йунг.
Исследования показали потенциальную связь между более высоким потреблением витамина K и более низким риском развития остеоартрита. Витамин K может помочь замедлить прогрессирование заболевания у тех, кто уже страдает от него.
Содержит сульфорафан
Брокколи богата соединением под названием сульфорафан, которое может помочь уменьшить воспаление суставов и защитить от разрушения хрящевой ткани, говорит ревматолог Свати Медхекар
Есть также некоторые исследования, показывающие, что брокколи может предотвратить или замедлить развитие ревматоидного артрита.
Помимо брокколи, сульфорафан также содержится в других крестоцветных овощах, как цветная капуста и обычная капуста.
Источник клетчатки
Брокколи богата клетчаткой, которая напрямую поддерживает здоровье кишечника и косвенно помогает здоровью суставов.
"Дисбаланс в микробиоме кишечника может привести к воспалению, влияющему на здоровье суставов", - отметила Медхекар.
Среди многих преимуществ клетчатка поддерживает здоровье кишечника, питая полезные бактерии, которые помогают уменьшить воспаление. В исследовании, опубликованном в журнале Med, ученые выявили связь между плохим здоровьем кишечника и увеличением тяжести ревматоидного артрита.
"Диеты с высоким содержанием клетчатки, особенно те, в которых ее количество составляет не менее 19 граммов в день, связаны с более низким уровнем воспаления и снижением риска развития ревматоидного артрита", - говорит Йунг.
Каждая порция брокколи содержит около 2 граммов клетчатки.
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