Этот овощ содержит витамины C и K, которые способствуют выработке коллагена и помогают защитить организм от воспалений.

От мучительной боли в суставах до скованности и отечности - артрит может доставлять невероятный дискомфорт. Лекарства, физиотерапия и активный образ жизни - все это ключевые факторы в лечении артрита, но есть еще один важный элемент, который часто упускают из виду - питание.

Издание Eating Well пишет, что среди множества продуктов, которые могут помочь при симптомах артрита, особенно выделяется брокколи.

Брокколи, богатая антиоксидантами, важными питательными веществами и мощным соединением под названием сульфорафан.

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"Включение брокколи в свой рацион может помочь обеспечить долгосрочный противовоспалительный эффект", - говорит диетолог Диана Хан.

Также эксперты объяснили, чем полезна брокколи.

Богата витамином C

"Витамин C - антиоксидант, который помогает защитить клетки от повреждений, уменьшить воспаление и поддержать выработку коллагена, необходимого для здоровья суставов и соединительных тканей", - говорит диетолог Максин Йунг.

Всего одна порция сырой брокколи содержит почти 70 миллиграммов витамина C, что составляет примерно 75% суточной потребности взрослого мужчины и около 100% суточной нормы для женщин.

Богата витамином K

Брокколи богата витамином K, важным питательным веществом, необходимым для здоровья костей. Он также обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить организм от воспалений и других повреждений, вызванных свободными радикалами.

"Витамин K поддерживает здоровье костей и способствует снижению уровня маркеров воспаления в крови", - говорит Йунг.

Исследования показали потенциальную связь между более высоким потреблением витамина K и более низким риском развития остеоартрита. Витамин K может помочь замедлить прогрессирование заболевания у тех, кто уже страдает от него.

Содержит сульфорафан

Брокколи богата соединением под названием сульфорафан, которое может помочь уменьшить воспаление суставов и защитить от разрушения хрящевой ткани, говорит ревматолог Свати Медхекар

Есть также некоторые исследования, показывающие, что брокколи может предотвратить или замедлить развитие ревматоидного артрита.

Помимо брокколи, сульфорафан также содержится в других крестоцветных овощах, как цветная капуста и обычная капуста.

Источник клетчатки

Брокколи богата клетчаткой, которая напрямую поддерживает здоровье кишечника и косвенно помогает здоровью суставов.

"Дисбаланс в микробиоме кишечника может привести к воспалению, влияющему на здоровье суставов", - отметила Медхекар.

Среди многих преимуществ клетчатка поддерживает здоровье кишечника, питая полезные бактерии, которые помогают уменьшить воспаление. В исследовании, опубликованном в журнале Med, ученые выявили связь между плохим здоровьем кишечника и увеличением тяжести ревматоидного артрита.

"Диеты с высоким содержанием клетчатки, особенно те, в которых ее количество составляет не менее 19 граммов в день, связаны с более низким уровнем воспаления и снижением риска развития ревматоидного артрита", - говорит Йунг.

Каждая порция брокколи содержит около 2 граммов клетчатки.

Ранее УНИАН писал, что диетологи назвали "противовоспалительный" продукт №1, который стоит есть больше.

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