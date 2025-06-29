Рассказываем, из чего состоят уникальные кольца планеты Сатурн.

Планета Сатурн вторая по размеру среди своих компаньонов в Солнечной системе, а также может похвастаться эффектными и выдающимися кольцами.

Кольца Сатурна - из чего состоят и что о них известно

Впервые на них обратил внимание Галилео Галилей. Это произошло в далеком в 1610 году с использованием примитивного телескопа. Он смог рассмотреть некие "ушки" возле этой планеты.

Более четко увидеть объект смог астроном Христиан Гюйгенс спустя 45 лет после Галилея. Астроном назвал кольца тонким плоским диском. Четко рассмотреть их и правильно оценить смогли уже в 19 веке.

Видео дня

Ученые пришли к выводу, что это несколько колец, которые состоят из большого количества мелких частиц. При этом на внутренних частях колец они движутся быстрее, чем на внешних.

С 2004 года по 2017 автоматическая межпланетная станция "Кассини" провела большое исследование колец Сатурна. Были сделаны сотни тысяч снимков, и собрана информация о составе колец. Оказалось, что они на 99% состоят из льда. Остальное - это силикаты, пыль и разные примеси.

При этом размер частиц очень разный - есть и микроскопические пылинки, и глыбы размером с многоэтажку. Ширина колец составляет сотни тысяч километров, хотя их толщина едва достигает нескольких десятков метров.

Как гласит самая популярная теория, кольца образовались из луны Сатурна. Спутник, вероятно, подошел слишком близко к планете и его разорвало гравитацией. Ученые назвали ее Chrysalis. Считается, что ядро поглотил Сатурн, а остальное - превратилось в кольца. Само космическое происшествие произошло во времена динозавров.

По другой версии кольца сформировались из остатков льда и пыли, которые не вошли в состав Сатурна и его спутников. Однако в этом случае, они были бы загрязнены пылью и метеоритами, а не оставались чистыми и ледяными.

Когда исчезнут кольца Сатурна

Теперь рассмотрим, что будет если у Сатурна исчезнут кольца. Дело в том, что процесс уже начался. Как оказалось ледяная пыль колец словно сдувается заряженными частицами, которые вращаются вместе с магнитным полем планеты. В итоге она оседает в атмосфере, а сами кольца истончаются.

По мнению некоторых ученых, уже через 100 миллионов лет Сатурн может остаться без своих известных колец.

Напоследок отметим, что хотя кольца есть еще и у Нептуна, Урана и Юпитера, именно у Сатурна они ярко сияют благодаря чистейшему льду в своем составе. В то же время у остальных они состоят из камней и темной пыли.

Вас также могут заинтересовать новости: