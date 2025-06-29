Сначала эта птица появилась на западе Украины.

В Украине за последние 20 лет значительно возросло количество нового вида птицы, а именно вяхиря или припутня. Эксперты говорят, что раньше его можно было редко встретить в нашей стране, однако теперь он стал постоянным жителем городов. Об этом рассказал орнитолог, заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии имени И. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин в комментарии для "Телеграф".

По его словам, этот вид появился на западной Украине, однако сейчас его можно увидеть и в Киеве.

В то же время орнитолог отметил, что сейчас вяхирь в наших краях является перелетной птицей и зимой исчезает, однако в Западной Европе, а именно в Нидерландах и Германии, эта птичка является оседлой.

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"Сначала он (припутень - ред.) появился на западе Украины, где-то во Львове его фиксировали. Затем он распространялся активно и сейчас его полно в Киеве", - заверил Костюшин.

Эксперт отметил, что эта птица не создает большие колонии, как городской голубь, а гнездится отдельно, поэтому существенных скоплений этих птиц в городах не фиксируется.

Что известно о попугае

Попугай является диким лесным голубем из семейства голубиных. Он больше, чем обычные голуби, в частности его вес составляет - 0,4-0,6 кг, длина: 40-42 см, размах крыльев: 75-80 см.

Во время гнездования птицы ведут себя осторожно, прячутся в листьях и замолкают при приближении. Питаются они рядом с гнездом, а пищу ищут на земле. Во время перелетов вяхири избегают открытых мест, выбирая защищенные ландшафты.

Другие интересные факты о птицах

Ранее стало известно, какая птица летает выше других. Она является рекордсменом по самому высокому известному полету птицы. Отмечается, что был случай, когда птица столкнулась с коммерческим самолетом над западной Африкой на высоте 11 тысяч метров, что выше крейсерской высоты большинства авиалайнеров.

Также эксперты объяснили, понимают ли попугаи, что они говорят. По словам специалистов, мозг некоторых попугаев похож на мозг приматов - у них есть участок, отвечающий за сложное мышление и самоконтроль, поэтому они могут разгадывать загадки, прятать еду "на потом" (то есть, планируют), делать вид, что заболели, чтобы получить лакомство.

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