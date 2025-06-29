Растущий уровень государственного долга увеличивает уязвимость финансовой системы.

Для глобальной финансовой системы наступил "переломный момент". Торговая война и нестабильная геополитическая обстановка могут привести к усугублению уже имеющихся проблем.

Издание Reuters пишет, что уходящий глава Банка международных расчетов (БМР) Агустин Карстенс сообщил, что торговая война, развязанная США, и другие изменения в политике подрывают устоявшийся экономический порядок.

По его словам, для мировой экономики наступил "переломный момент" - она вступает в "новую эру повышенной неопределенности и непредсказуемости", которая ставит под сомнение доверие общественности к институтам, включая центральные банки.

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Рост протекционизма и фрагментация торговли вызывают "особую озабоченность", поскольку усугубляют уже продолжающийся десятилетиями спад экономического роста и производительности, сказал Карстенс.

Есть также свидетельства того, что мировая экономика становится менее устойчивой к потрясениям, а старение населения, изменение климата, геополитика и проблемы с цепочками поставок способствуют увеличению волатильности.

Согласно исследованию, представленному в отчете, всплеск инфляции после пандемии COVID-19, по-видимому, оказал долгосрочное влияние на восприятие общественностью динамики цен.

Высокий и растущий уровень государственного долга увеличивает уязвимость финансовой системы перед процентными ставками и снижает способность правительств выходить из кризисов за счет расходов.

Главный экономический советник БМР Хён Сонг Шин обратил внимание на резкое падение курса доллара. С начала года он подешевел на 10% и может показать самое большое падение за первое полугодие с момента введения плавающего курса валют в начале 1970-х годов.

Он сказал, что нет доказательств того, что это начало "великой ротации" в сторону от американских активов, как предполагают некоторые экономисты, но признал, что еще слишком рано делать выводы, учитывая, что суверенные фонды и центральные банки действуют медленно.

Ситуация в мировой экономике - мнение экспертов

Глава отдела экономических исследований США в Fitch Ratings Олу Сонола отметил, что пошлины президента США Дональда Трампа ударят по всем странам, и многие из них столкнуться с экономическим спадом. По его словам, это переломный момент не только для экономики США, но и для мировой экономики.

В свою очередь глава JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что глобальная торговая война может привести экономику США к рецессии и росту цен, а также подорвать долгосрочные альянсы страны.

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