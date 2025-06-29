Спортсменка навестила родителей.

Известная украинская фехтовальщица и обладательница бронзовой медали на Олимпиаде-2024 в Париже Ольга Харлан навестила родителей в родном Николаеве.

В своем Instagram спортсменка показала, как провела уикенд с близкими.

"Мой дом. Место силы и энергии. Мамины экскурсии по саду, папины BBQ и безграничная любовь от Добби. Обожаю эти моменты", - подписала Харлан опубликованные фото и видео.

Видео дня

Подписчики в комментариях тепло отреагировали:

"Семья - это огромная ценность, особенно когда она поддерживает. Набирайтесь сил", "Чудесно! Приветствия родителям", "Это прекрасно".

Как известно, Ольга Харлан живет на две страны: Украину и Италию, откуда родом ее избранник - саблист Луиджи Самеле.

Напомним, в 2024 году Самеле сделал предложение Харлан на берегу океана в США, однако официально пара пока не стала мужем и женой.

Недавно украинская спортсменка рассказала, что они уже готовятся к свадьбе, и отметила, что, вполне возможно, торжества состояться уже в этом году.

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