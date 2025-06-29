Микуляк поделился, как можно реорганизовать мобильные огневые группы для борьбы с "шахедами".

Неэффективно использовать истребители F-16 для сбивания "шахедов", ведь, во-первых, это очень дорого, а во-вторых, опасно. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Микуляк высказал в эфире Киев24.

По его словам, системы Patriot, которые должны сбивать баллистику, и самолеты F-16 не должны использоваться для сбивания "шахедов". Микуляк считает, что пилот Максим Устименко погиб этой ночью во время российской воздушной атаки именно потому, что сбивал "шахэды" и столкнулся с обломками.

"Высокоточные ракеты и боеприпасы, которые используются в F-16, во-первых, очень дорого стоят. Во-вторых, подготовить летчика, который его сбил на больших скоростях... это стоит огромных усилий, это жизнь человека, которую не измеришь никакими деньгами", - пояснил эксперт.

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Он высказал идею из мобильных групп, которые сбивают российские дроны пулеметами, создать батальоны дронов-перехватчиков.

"У нас есть специальные дроны-перехватчики, которые могут целенаправленно и рационально использоваться для защиты наших городов. Эти ребята, которые были на пикапах с пулеметами, сейчас переучиваются, получают квалификацию пилота-перехватчика. И понимаете, что происходит: один шахед - один дрон-перехватчик. Понимаете, какие средства мы сэкономим?" - отметил эксперт.

Гибель пилота F-16

Как сообщал ранее УНИАН, 29 июня во время отражения ночной атаки погиб летчик F-16 подполковник Максим Устименко 1993 года рождения. В Воздушных силах сообщили, что пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей, а во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить все обстоятельства гибели пилота F-16. Он выразил соболезнования семье и собратьям Максима Устименко и добавил, что украинская авиация героически защищает небо.

Мама украинского летчика Андрея (Джуса) Пильщикова, который погиб 2 года назад, Лилия Аверьянова рассказала о погибшем пилоте F-16 Устименко. По ее словам, он был одногруппником ее сына с первого курса, "всегда стремился быть лучшим". А жена другого погибшего украинского летчика - Алексея Меся (Мунфиша) - рассказала, что у Устименко остался 4-летний сын.

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