Украине надо увеличить количество систем и средств, которые позволят удешевить перехват вражеских целей.

Такая массированная атака оккупантов, как этой ночью, создает существенную нагрузку на противовоздушную оборону (ПВО), поэтому Украина должна двигаться в направлении расширения возможностей по радиолокации.

Об этом в эфире Radio NV сказал Анатолий Храпчинский, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.

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Он отметил, что россияне традиционно накапливают средства поражения и используют их в большем количестве, чтобы перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

"Различные виды и средства, то есть это и дроны, и баллистические ракеты, и крылатые ракеты различного типа, потому что были применены и "Искандер-К", и "Х-101", и дополнительно "Калибр". Все это существенно нагружает противовоздушную оборону", - сказал Храпчинский.

Он подчеркнул, что Украина должна двигаться в направлении расширения возможностей по радиолокации. "То есть создание более сильного радиолокационного поля, которое позволит контролировать каждый уголок земли средствами радиолокации. Причем с возможностью не только отслеживания, но и целеуказания для средств поражения", - отметил эксперт.

По его словам, речь идет об увеличении количества систем и средств, которые позволят перехватывать вражеские цели более дешевыми средствами. "То есть мы говорим о развертывании программы по зенитным дронам. Потому что это является перспективным решением", - сказал Храпчинский.

Эксперт отметил, что здесь необходимо, подавать производителям четкие технические характеристики и пытаться делать так, чтобы соответствующее средство было автоматическим. "То есть, чтобы пилот не управлял этим дроном, а только контролировал выполнение дроном задач", - пояснил он.

В то же время, по словам Храпчинского, в этом вопросе существуют определенные финансовые ограничения, которые не позволяют Украине быстро развить такие возможности.

Ночная атака РФ на Украину

В ночь на 29 июня российские захватчики атаковали Украину 537 средствами воздушного нападения, которое отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной было обезврежено 475 средств воздушного нападения врага: 249 были сбиты огневыми средствами, а 226 - локально потеряны.

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