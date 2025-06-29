По словам представителя Сил обороны юга Украины, никаких потерь позиций украинские бойцы не допустили.

Российские оккупанты уже несколько дней подряд пытаются захватить Каменское, что в Запорожской области. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, противник пытается прорвать украинскую оборону на этом направлении и выйти на правый берег для приближения к реке Янчекрак.

"Однако он не может выбить наши силы даже с левого берега и некоторые, как российские, так и украинские паблики пишут о том, что наши Силы обороны Украины отходят из Каменского, однако хочу заверить, что никаких потерь позиций в этом населенном пункте наши защитники не понесли", - подчеркнул Волошин.

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Спикер добавил, что сейчас украинские бойцы держат Каменское и успешно отражают все вражеские атаки.

"Противник заинтересован именно в этом населенном пункте, потому что он находится на автомобильной трассе Симферополь-Харьков и расположен на господствующей высоте. Поэтому захватив этот населенный пункт, противник сможет наносить огневое поражение из дальнобойных артиллерийских систем и по населенному пункту, который неподалеку расположен, а именно по городку Степногорск, а также сможет доставать до южных окраин самого Запорожья", - объяснил он.

Ситуация на юге - последние новости

Напомним, жителей Херсонщины призвали готовиться к длительному отсутствию света. По словам главы Херсонской ОГА, перед Днем Конституции россияне ударили по важному энергетическому объекту, из-за чего есть проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов.

Он отметил, что энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.

В то же время военный Станислав "Осман" Бунятов заявлял о напряженной ситуации на Херсонщине. Он отметил, что в Херсоне противник не прекращает террор, применяя дроны, артиллерию и КАБы.

"На острова постоянно лезет вражеская пехота, пытаясь расшатать ситуацию и создать дополнительное напряжение на линии соприкосновения. Наши держатся", - добавил военный.

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