Певица отметила, что всегда возвращалась в Украину, несмотря на любые предложения.

Народная артистка Украины Алла Кудлай призналась, что россияне просили ее сменить фамилию и остаться в РФ.

В начале 90-х годов она получила приглашение на московский конкурс "С песней по жизни". Именно там Алла Петровна поразила всех исполнением украиноязычных песен.

"У меня был момент, когда можно было остаться в России, но я не пошла на эту авантюру и всегда возвращалась в Украину", - подчеркнула певица в интервью для Апострофа.

Видео дня

Звезда также добавила, что после участия в конкурсе ее также просили изменить имя и фамилию, чтобы не путать с Аллой Пугачевой. Однако Кудлай категорически отказалась от такого предложения.

"На этом конкурсе я исполняла исключительно песни на украинском. Покойный композитор Владимир Шаинский ко мне подошел со словами, мол, на меня делают ставку и очень хотят, чтобы я изменила свое имя и фамилию. Я же отреагировала так: "У меня родители живут в Украине. Что они скажут? На родине меня знают как Аллу Кудлай". Словом, отказалась, но в конкурсе второе место заняла. А первое тогда завоевал певец из Казахстана, отец которого приехал с чемоданом денег. После этого конкурса мне пачками приходили телеграммы от поклонников", - призналась исполнительница.

Напомним, ранее певец Павел Зибров рассказал, как ему предлагали переехать в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: