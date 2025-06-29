По мнению Крамарова, в ближайшее время мы увидим интенсификацию боевых действий на линии соприкосновения.

На фронте фиксируется снижение количества боевых столкновений, которое может быть связано с тем, что россияне увидели, что не могут выполнить задач, поставленных перед ними в рамках летнего наступления. Такое мнение в интервью Oboz.ua высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

По его словам, окончание летнего наступление российских войск зависит от погодных условий, ведь "человеческого потенциала у России действительно много, наверное, даже больше, чем они могут реализовать", хотя есть проблемы с техникой.

"Основная задача, как это россияне показывают своими маневрами, - полная оккупация Донецкой области. Это даст возможность российскому политическому руководству сказать, что все цели "СВО" достигнуты, что они "защитили" народ Донецка и Луганска, "сохранили" Крым и получили на будущее новый стратегический плацдарм для наступления или войны с НАТО. То есть это они могут "продать" внутренней аудитории. Но без оккупации Донецкой области в пределах административных границ им этого не удастся", - отметил Крамаров.

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Что же касается активизации на юге Херсонской и Запорожской областей, а также на Сумщине и Харьковщине, то основная задача этих кампаний, говорит он, - оттягивать наши ресурсы и внимание, чтобы улучшить свои возможности в донецком регионе.

"Насколько я понимаю, у них была задача провести эту операцию в два этапа: захват Покровска и Константиновки, в этой зоне формирование плацдарма и дальнейшее движение на Краматорск и Славянск. На данный момент целей первого этапа они не достигли", - подчеркнул офицер резерва.

По его мнению, оккупанты могут не достичь целей даже до конца года. Эксперт заметил, что уже фиксируется снижение количества боевых столкновений, и это, "возможно, это связано с тем, что россияне увидели, что в течение двух месяцев с начала проведения наступления они не смогли выполнить задач, которые перед ними стояли, и перестали биться головой о стену". Как заявил Крамаров, раньше при таких условиях они бы еще два или три месяца продолжали.

"Но сейчас они пытаются изменить подход, элементарно, векторы, по которым наступают. Если они упираются и не могут преодолеть нашу оборону, они отходят, перегруппировываются и дальше возвращаются с новым оперативно-тактическим или стратегическим планом относительно того, как подобрать ключик к нашей обороне", - пояснил эксперт.

Он считает, что первая волна наступления, которая была связана с активизацией боевых действий и увеличением обстрелов территории Украины, "абсолютно логично завершилась":

"Думаю, через две недели мы увидим новую, большую волну боевых столкновений и интенсификацию боевых действий на линии соприкосновения".

Летнее наступление РФ

Как сообщал ранее УНИАН, летнее наступление России проваливается. Издание The Telegraph написало, что Москва провела зимние месяцы, наращивая человеческие ресурсы, совершенствуя тактику и улучшая координацию ракетных ударов и ударов беспилотников, и сначала были признаки того, что это окупится. Однако уже понятно, что летнее наступление России потерпит неудачу.

В то же время руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщал, что Россия готовится к усиленным штурмам в Запорожской области. Он сделал такие выводы на фоне фиксации большого передвижения врага через Мариуполь. В частности, он прогнозирует в ближайшие дни усиленные попытки штурма в районе Гуляйполя и Орехова.

А заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин предупредил о тяжелых лето и осень для Украины на фронте. По его словам, сейчас для Украины складывается очень плохая ситуация: враг быстро продвигается в Донецкой области, наступает на Харьковщине и еще и перебросил новые силы на Запорожское направление. К тому же, уверен военный, в Сумской области россияне снова усилят штурмовые действия. Поэтому, по мнению военного, осенью и летом ситуация будет тяжелая для Украины, "еще и учитывая постоянные обстрелы мирных городов".

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