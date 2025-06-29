По разным оценкам, на вооружении России может быть до 2 тысяч ракет различной дальности.

В течение последних месяцев мы видим сигналы, что в России увеличивается производство баллистических типов ракет.

"Возможности врага по выпуску различных видов вооружения, то есть это и крылатые ракеты, баллистические ракеты и беспилотники типа камикадзе "Шахед", - они не исчезают. То есть враг имеет возможность продолжать изготавливать эти виды вооружения", - отметил в эфире "Киев 24" сказал авиационный эксперт Богдан Долинце, отвечая на вопрос о производстве российскими оккупантами ракет.

Кроме того, добавил Долинце, по некоторым видам вооружений врагу удалось увеличить объемы производства. Речь идет о беспилотниках средней и большой дальности типа "Шахед". "За год фактически с 500 единиц в месяц враг смог нарастить объемы до около более 5 тысяч единиц таких средств в месяц и продолжает увеличивать это производство. До конца года враг потенциально может достичь показателя 8-10 тысяч единиц в месяц таких средств поражения", - сказал эксперт.

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Также, подчеркнул он, прилагаются усилия для увеличения количества ракет, которые враг может использовать. Речь идет и о крылатых ракетах, и о баллистических.

"В целом в течение последних месяцев мы видим сигналы о том, что растет производство именно баллистических типов ракет. И, по разным оценкам, на сегодняшний день враг может в месяц производить от 150 до 200 различных типов ракет средней и большой дальности. Из которых по меньшей мере треть - именно баллистические типы ракет", - рассказал Долинце.

Он также отметил, что по разным оценкам, "на вооружении России может находиться до 2 тысяч ракет различной дальности, в том числе, и гиперзвуковых ракет типа "Кинжал", ракет типа "Калибр" и т.д.".

Кроме того, Долинце отметил, что врагом преимущественно используются уже не только старые, но и новые ракеты, которые производятся на предприятиях, которые ранее преимущественно ориентировались на производство межконтинентальных баллистических ракет.

"То есть здесь речь может идти о том, что Россия могла сократить свои ресурсы по производству ракет типа "Ярс", "Орешник" и т.д., и все эти ресурсы переориентировать на производство баллистических ракет средней дальности", - сказал он.

Что известно о возможностях оккупантов в небе

Как сообщал УНИАН, ранее Олег Катков, главный редактор военно-аналитического портала Defense Express отметил, что россияне изготавливают 90 "Шахедов" в сутки, и эта цифра может вырасти до сотни и более.

По его словам, речь идет о создании простых цехов, на которых происходит ручная работа по проклейке, сборка "Шахедов" из готовых комплектующих, которые массово закупаются в Китае, и до сих пор есть поставки из Ирана. Так, добавил Катков, фактически речь идет о конвейерной сборке.

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