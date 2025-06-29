Знакомый многим попугай из мультфильма "Рио" относится к наиболее редким птицам на планете.

В мире насчитываются десятки тысяч различных видов птиц. Некоторые из них оказались на грани исчезновения – осталось буквально несколько десятков представителей вида. Редкие птицы под угрозой вымирания встречаются как в отдаленных уголках мира, так и в нашей стране.

Причинами такой ситуации могут быть разные факторы. Редкие птицы Украины, как и в других частях планеты, попадают в списки исчезающих видов, в том числе из-за климатических изменений и браконьерства. УНИАН расскажет, какие самые редкие птицы живут в Украине и мире.

Самые редкие птицы – фото

Из вымирающих видов тяжело выделить какой-то один, однако самой редкой птицей мира считается топаколо Штреземанна. Вид представляют всего 10-15 особей. За последние несколько лет исследователи заметили только одну самку.

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Топаколо Штреземанна обитают в Бразилии – тропических и субтропических лесах. Однако из-за их вырубки птицы оказались под угрозой исчезновения.

Отличительной особенностью этого вида является темное оперение и мелкий хохолок. Длина тела составляет около 18 сантиметров.

Другим кандидатом на звание самой редкой птицы в мире является синяя ара Спикса. Она также известна под названием "попугай Рио" – все благодаря популярному мультфильму "Рио", который и рассказывал об этом исчезающем виде.

С 2000 года эти птицы официально считались вымершими в дикой природе. В 2018 году стартовала международная программа по их разведению. По некоторым данным, сейчас в мире более 150 таких птиц.

Местом проживания "попугаев Рио" является Бразилия. Причиной их исчезновения называют вырубку деревьев и браконьеров – эти попугаи пользуются большим спросом у коллекционеров.

Другие самые редкие птицы в мире

Итак, мы уже рассказали, какая птица самая редкая в мире. Поговорим и о других исчезающих видах.

Какапо – одни из птиц, которые оказались на пороге исчезновения. Эндемики Новой Зеландии, эти пернатые являются единственными сохранившимися до наших дней нелетающими попугаями.

Длина их тела достигает 60 см, а вес взрослых самцов составляет до 4 кг. Живут они до 60 лет.

Примечательно, что какапо, хотя и не летают, способны быстро вскарабкаться на дерево в случае угрозы, а потом планируют вниз по принципу "парашюта" – расправив крылья. Наиболее активны какапо в ночной период.

Кондор калифорнийский – еще одна очень редкая птица, имеющая природоохранный статус "под критической угрозой". Некогда широко распространенный по всей Северной Америке, этот вид практически вымер. В 1987 году был отловлен последний его представитель, живший на воле.

Максимальный вес птицы может достигать 14 кг, а длина его тела – 125 см. Размах крыльев кондора калифорнийского составляет до трех метров.

Редкие птицы Украины

Украина известна разнообразием флоры и фауны. Знали ли вы, что именно в нашей стране насчитывается более 30 тысяч видов животных? Какие редкие птицы живут в Украине – узнаете далее.

Тонкоклювый кроншнеп – птица на грани исчезновения, внесена в Красную книгу Украины. Согласно информации из открытых источников, это также самый редкий вид птиц в Европе и на Ближнем Востоке. Считается, что во всем мире их осталось не больше 300 особей.

Масса тела этих птиц составляет приблизительно 120 граммов. Длина – от 40 до 46 сантиметров, а размах крыльев варьируется в пределах 72–82 сантиметров.

У взрослой особи верхняя часть тела темно-бурая с заметными светлыми пятнышками.

Краснозобая казарка – одна из птиц, занесенных в Красную книгу Украины со статусом "под угрозой исчезновения". В нашей стране они встречаются во время миграций или зимовки.

Дрофа

Дрофа в Украине тоже находится под угрозой исчезновения. Их популяция немногочисленна и оценивается в несколько сотен особей в период гнездования. Количество возрастает на несколько тысяч, когда птицы прилетают на зимовку.

Численность этих птиц продолжает сокращаться, несмотря на то, что они внесены в Красную книгу.

Теперь вы знаете, какая самая необычная птица в мире встречается реже всего. А вот о том, какая самая большая птица в мире среди когда-либо существовавших, можете почитать в другом материале УНИАН.

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