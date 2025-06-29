Артистка откровенно рассказала об изменениях фигуры после рождения сына.

Украинская певица и экс-супруга Дзидзьо - SLAVIA - которая недавно впервые стала мамой, показала свою фигуру после родов.

Артистка опубликовала новое видео своем Instagram. В ролике новоиспеченная мамочка, которая родила всего 20 дней назад, позирует в купальнике и демонстрирует стройную фигуру после рождения первенца.

"О фигуре после родов. Мне всегда было интересно, как животик возвращает форму до беременности. Я родила 20 дней назад и уже на пятый день после родов животик был такой, как сейчас", - отметила SLAVIA.

Она также добавила, что сейчас имеет еще неидеальную для себя форму, однако будет восстанавливаться постепенно.

"Это еще неидеальная форма как до родов, но результат меня устраивает. Я всю жизнь занимаюсь спортом, была активной и во время беременности, а сейчас все время уделяю сыночку. Полтора месяца после беременности врачи советуют отдыхать и восстанавливаться", - сказала певица.

Однако, сколько килограммов во время беременности набрала исполнительница - она не отметила.

К слову, SLAVIA родила первенца в Житомирском областном перинатальном центре, но решила не сразу рассказывать о новом статусе. Лишь через несколько дней она опубликовала в сети первые фото сына, который появился на свет с весом более 3 кг и ростом 52 см.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала фигуру после родов и раскрыла свои страхи.

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