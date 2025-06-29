Лиходид отметил, что и в мирное время гибли летчики, а сейчас - война.

Причинами повреждения украинского самолета F-16 ночью 29 июня, в результате чего погиб летчик Максим Устименко, могло стать столкновение с обломками вражеской цели, поражение "дружественным огнем" или же отказ техники. Об этом сказал летчик-испытатель, полковник Воздушных сил Вооруженных сил Украины Александр Лиходид в эфире Киев24.

"Первая причина - это столкновение с обломками цели, которую поразил. Когда начинается интенсивная работа, и все удается, летчик, как и любой человек, входит в кураж. Это когда куча целей, куча самолетов, обстановка меняется очень интенсивно", - пояснил Лиходид.

Еще одной причиной, по его мнению, может быть поражение "дружественным огнем". Не исключает подполковник ВСУ и отказ техники.

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"Это война. В мирное время гибли летчики. Летать падали, падают и будут падать, пока там сидит человек", - подчеркнул он.

Ночью погиб украинский летчик Максим Устименко

Как сообщал ранее УНИАН, 29 июня во время отражения ночной атаки погиб летчик F-16 подполковник Максим Устименко 1993 года рождения. В Воздушных силах сообщили, что пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей, а во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить все обстоятельства гибели пилота F-16. Он выразил соболезнования семье и собратьям Максима Устименко и добавил, что украинская авиация героически защищает небо.

Мама украинского летчика Андрея (Джуса) Пильщикова, который погиб 2 года назад, Лилия Аверьянова рассказала о погибшем пилоте F-16 Устименко. По ее словам, он был одногруппником ее сына с первого курса, "всегда стремился быть лучшим". А жена другого погибшего украинского летчика - Алексея Меся (Мунфиша) - рассказала, что у Устименко остался 4-летний сын.

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